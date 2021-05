В Сеть утёк геймплей условно-бесплатной The Division: Heartland

В сеть утёк геймплей The Division: Heartland / Ubisoft

На прошлой неделе издательство Ubisoft анонсировало условно-бесплатную игру по The Division с подзаголовком Heartland. Сейчас проходит закрытое тестирование игры, благодаря которому в сеть утёк геймплей шутера.

В ролике с закрытого тестирования игры говорится о том, что события будут перенесены в маленькие города, при этом акцент на выживание будет значительно усилен.

Как уже говорилось ранее, в Heartland игроков ждёт кооперативный PvE-режим, а также PvEvP-режим на 45 человек. В обоих случаях игрокам предстоит исследовать карту, собирать ресурсы и лут, исследовать локации, сражаться и выживать, избегая "самого агрессивного и непредсказуемого заражения вирусом за всю историю The Division".

Разработкой игры занимается студия Red Storm, которая, в том числе принимала участие в создании The Division 2, а также Far Cry 3 и 4. Кроме того, Ubisoft сообщила, что работает над дополнительным контентом для The Division 2 и над книгой, события которой развернутся после сиквела.

The Division: Heartland выйдет на PlayStation, Xbox и PC в 2022 году.

Геймплей The Division: Heartland

В производстве также находится фильм по франшизе The Division режиссёра Роусона Маршалла Тёрбера, главные роли в которой исполнят Джейк Джилленхол ("Горбатая гора", "Стрингер", "Исходный код") и Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Оно 2").

Сюжет картины будет основан на событиях первой части The Division, при этом релиз должен состояться на Netflix. Когда выйдет киноадаптация игры – неизвестно.