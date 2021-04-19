У Мережі з'явилися нові кадри зі скасованої версії S.T.A.L.K.E.R. 2

Нові концепт-арти скасованої версії S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

У Мережі з'явилася ще одна порція концепт-артів скасованої версії вітчизняного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 за авторством студії GSC Game World., вихід якого планувався у 2012-му році.

Нагадаємо, що в грудні 2011-го року робота над проєктом була зупинена разом з розпуском команди розробників. Повторний анонс гри відбувся через 7 років, але ці концепт-арти вже не стали в пригоді.

В теці міститься ціла солянка з матеріалів різних років: від рендерів персонажів часів S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost до 3D-сцени Мертвого міста для "Поклику Прип'яті".

Зараз S.T.A.L.K.E.R. 2 активно розробляють на движку Unreal Engine 4. У грі буде великий відкритий світ, нелінійний сюжет і система симуляції світу A-Life 2.0. Дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки невідома, але команда розробників вже визначила її для себе.

30-го грудня українська студія GSC Game World показала перший геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – у ролику головний герой гри Скіф під музику групи "Сплін" біжить по напівзруйнованій будівлі і ловить сигнал на кишеньковому комп'ютері.

Слідом за трейлером розробники офіційно підтвердили, що вітчизняний довгобуд не вийде на ігровій консолі Sony PlayStation 5. Реліз гри відбудеться "тільки на ПК, і Xbox Series X/S". Раніше українська студія показала ролик з напрацюваннями з S.T.A.L.K.E.R. 2.