В Сети появились новые кадры из отменённой версии S.T.A.L.K.E.R. 2

Новые концепт-арты отменённой версии S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

В сети появилась ещё одна порция концепт-артов отменённой версии отечественного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 за авторством студии GSC Game World., выход которого планировался в 2012-м году.

Напомним, что в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс игры состоялся спустя 7 лет, но эти концепт-арты уже не пригодились.

В паке содержится целая солянка из материалов разных лет: от рендеров персонажей времён S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost до 3D-сцены Мёртвого города для "Зова Припяти".

Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 активно разрабатывают на движке Unreal Engine 4. В игре будет большой открытый мир, нелинейный сюжет и система симуляции мира A-Life 2.0. Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна, но команда разработчиков уже определила её для себя.

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК, и Xbox Series X|S". Ранее студия показала ролик с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2.