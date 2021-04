У Sony готують "контрудар" хітовому сервісу Xbox Game Pass

Sony планує скласти конкуренцію Microsoft / TLOU 2

Творець оригінальної God of War і серії Twisted Metal Девід Яффе розповів, що Sony планує скласти конкуренцію Microsoft і її хітовому сервісу Xbox Game Pass.

Девід пропрацював у Sony 14 років, але у нього досі є надійні джерела всередині компанії. Наскільки цей "інформатор" надійний – судити складно, але раніше Девід підтвердив що новий God of War Ragnarok вийде і на PS4 (що схоже на правду, враховуючи сиквел Horizon).

Що відомо

Яким буде цей сервіс він поки не знає, але з упевненістю стверджує, що проєкт вже знаходиться в розробці. Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в інтерв'ю ТАСС наголошував, що аналогічна Game Pass модель не підійде для PlayStation, тому що деякі ігри видавця обходяться в 100 і більше мільйонів доларів.

Цілком можливо, що не всі нові ігри будуть потрапляти в неназваний сервіс в перший день прем'єри (The Last of Us, God of War, Horizon, Spider-Man можна відразу викреслити), але він буде регулярно поповнюватися іншими новинками і представить собою комбінацію PS Plus з PS Now і підтримку різних тайтлів з PS1, PS2 і PS3 по зворотній сумісності.

Нагадаємо, що Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює по щомісячній підписці і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.

Наприклад, в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 передплатники сервісу зможуть безплатно пограти в гаряче очікуваний український шутер.

Бібліотека Xbox Game Pass

В середині березня десятки хітів компанії Bethesda поповнили бібліотеку Xbox Game Pass – від класичних Doom до сучасних Wolfenstein, Dishonored, Prey і першої The Evil Within.

До того ж частина проєктів отримала переваги використання функції FPS boost [технологія, що дозволяє поліпшити фреймрейт в старих тайтлах] на Xbox Series X/S.