У Sony визнають, що дефіцит консолей PS5 збережеться і у 2022

Дефіцит PS5 триватиме до 2022 / Sony

За даними Інформаційного агентства Bloomberg, Sony попередила інвесторів, що дефіцит консолей PS5 триватиме до 2022 року навіть зі збільшенням поставок.

Причини все ті ж – нестача компонентів і особливо напівпровідників через пандемії. Вони потрібні не тільки для консолей, але і для іншої електроніки, на зразок смартфонів, через що між виробниками йде конкуренція за нові поставки.

"Я не думаю, що попит знизиться за цей рік, навіть якщо ми зможемо поставити більше пристроїв в цьому році і зібрати більше до наступного. Нашим поставкам все одно не наздогнати попит серед покупців", – прокоментував проблеми з дефіцитом консолей фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі.

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, аби обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.

Раніше сама Sony повідомляла, що у компанії немає планів з поповнення запасів PlayStation 4 в майбутньому – і хоча таке рішення Sony зрозуміти можна, але дивно, що воно прийняте під час дефіциту PS5. Тому є велика ймовірність, що в якийсь момент (якщо не вже) на ринку утворюється вакуум PlayStation – коли PS5 не можна буде знайти в продажу, а PS4 і PS4 Pro вже на складах не буде.

Horizon Forbidden West – один з небагатьох ексклюзивів цього року для PS5

У перших числах травня в українському PlayStation Store раптово зросли ціни на ігри для PlayStation 4. Так, наприклад, подорожчали такі тайтли як GT Sport (649 грн замість 549), Dreams (1199 грн замість 1049) і Marvel's Людина-павук (1199 грн замість 1099).

При цьому ціни на дискові видання на цю мить залишаються на колишньому рівні або ж навпаки – дешевшають. Щоправда, питання того, наскільки довгим буде така "стабільність", все ще залишається відкритим. Нагадаємо, що за тиждень до цього Sony підвищила вартість останнього творіння студії Naughty Dog "Одні з нас. Частина II" в українському PS Store з 1899 до 1999 грн. Подорожчання аналогічно відбулося без попередження.