У Steam проходить безплатна роздача милого, але страшного хорора Little Nightmares

Little Nightmares роздають в Steam / Bandai Namco

Видавництво Bandai Namco Entertainment вже вдруге вирішило провести масштабну роздачу оригінальної Little Nightmares, яка змусить багатьох згадати свої дитячі кошмари.

Гра доступна безплатно в Steam до 30 травня. Варто відзначити, що роздача в цей день закінчиться рівно о 20:00 за київським часом. Поспішайте, кількість безплатних копій обмежена.

Похмура казка від Tarsier Studios вийшла у 2017 році. Сюжет розгортається навколо дівчинки з дивним ім'ям Шість, яка намагається втекти з якогось судна, населеного моторошними істотами. Оригінал отримав відмінні відгуки і показав хороші продажі, завдяки чому для нього не тільки випустили кілька сюжетних доповнень, але і кілька місяців назад – повноцінний сиквел з закрученим сюжетом.

Трейлер Little Nightmares

Нещодавно Steam почав безплатну роздачу скандальної стратегії про Другу світову війну Company of Heroes 2 разом з її доповненням Ardennes Assault. Забрати можна до 31 травня 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, раніше цього місяця Sony запустила фінальну в цьому році роздачу в рамках акції "Грайте вдома". Цього разу користувачі PlayStation можуть безплатно забрати бонуси для мережевих ігор, серед яких Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2k21, World of Tanks і Warframe.