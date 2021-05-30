В Steam идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares

Little Nightmares раздают в Steam / Bandai Namco

Издательство Bandai Namco Entertainment уже во второй раз решило провести масштабную раздачу оригинальной Little Nightmares, которая заставит многих вспомнить свои детские кошмары.

Игра доступна бесплатно в Steam до 30 мая. Стоит отметить, что раздача в этот день закончится ровно в 20:00 по киевскому времени. Поспешите, количество бесплатных копий ограничено.

Мрачная сказка от Tarsier Studios вышла в 2017 году. Сюжет разворачивается вокруг девочки со странным именем Шесть, которая пытается сбежать с некого судна, населённого жуткими существами. Оригинал получил отличные отзывы и показал хорошие продажи, благодаря чему для него не только выпустили несколько сюжетных дополнений, но и несколько месяцев назад – полноценный сиквел с закрученным сюжетом.

Трейлер Little Nightmares

Недавно Steam начал бесплатную раздачу скандальной стратегии о Второй мировой войне Company of Heroes 2 вместе с её дополнением Ardennes Assault. Забрать можно до 31 мая 20:00 по Киеву.

Напомним, ранее в этом месяце Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома". В этот раз пользователи PlayStation могут бесплатно забрать бонусы для сетевых игр, среди которых Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe.