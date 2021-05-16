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У Steam почалася роздача Galaxium – аркади в дусі легендарної Space Invaders

16 травня 2021, 19:30

Забрати її безплатно можна до вечора 17 травня.

Steam
У Steam можна безплатно забрати Galaxium / Valve

Онлайн-магазин Steam запустив безплатну роздачу аркадної гри під назвою Galaxium. Проєкт, своєю стилістикою і ігровим процесом нагадує Space Invaders, можна забрати до вечора 17 травня.

"Аркадна стрілялка, натхненна класикою 80-х", – з опису Galaxium. Втім, не всі в захваті від такого подарунка. На момент публікації новини в Steam з'явилося більше десятка користувацьких відгуків, і тільки 44% з них є позитивними.

Galaxium розповідає про андроїда, який захищає Землю від вторгнення інопланетної цивілізації Крох (Kroh). При відбиванні хвиль супротивників головний герой отримує апгрейди: енергетичний щит, можливість стріляти трьома снарядами, здійснювати стрибки і запускати бомби.

А тим часом в іншому магазині EGS триває безплатна роздача чотирьох-епізодової пригодницької гри The Lion's Song. За жанром, це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей незадовго до початку Першої світової війни. Відгуки гравців про кожну частину в Steam перевищують 93%.

Трейлер Galaxium

Тим, хто надає перевагу грати на PlayStation, варто заглянути в магазин PS Store, де прямо зараз ігри для PS4 і PS5 продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.

Valve Epic Games Store Steam PlayStation 4
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