В Steam началась раздача Galaxium – аркадной игры в духе легендарной Space Invaders

В Steam можно бесплатно забрать Galaxium / Valve

Онлайн-магазин Steam запустил бесплатную раздачу аркадной игры под названием Galaxium. Проект, своей стилистикой и игровым процессом напоминающий Space Invaders, можно забрать до вечера 17 мая.

"Аркадная стрелялка, вдохновлённая классикой 80-х", – из описания Galaxium. Впрочем, не все в восторге от такого подарка. На момент публикации новости в Steam появилось более десятка пользовательских отзывов, и только 44% из них являются положительными.

Galaxium рассказывает об андроиде, который защищает Землю от вторжения инопланетной цивилизации Крох (Kroh). При отражении волн противников главный герой получает апгрейды: энергетический щит, возможность стрелять тремя снарядами, совершать прыжки и запускать бомбы.

А меж тем в другом магазине EGS продолжается бесплатная раздача состоящего из четырёх эпизодов приключения The Lion's Song. По жанру, это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 93%.

Трейлер Galaxium

Тем, кто предпочитает играть на PlayStation, стоит заглянуть в магазин PS Store, где прямо сейчас игры для PS4 и PS5 продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.