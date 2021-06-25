У Steam стартував грандіозний літній розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077

На знижки вирушили тисячі ігор, а сама акція триватиме до 8 липня, 20:00 за Києвом.
Valve оголосила про старт традиційно масштабного літнього розпродажу в магазині Steam, в рамках якого геймери зможуть поповнити свої бібліотеки і придбати ігри, до яких придивлялися до цього, але не наважувалися на покупку за повною ціною.
На знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn. Як завжди, ігри зі знижками можна починати шукати прямо на головній сторінці Steam.
Якщо ви точно знаєте, гру якого жанру хочете придбати, то переходите в потрібний розділ:
- Хорори
- Аніме
- Екшени
- Виживання
- Рогалик
- Рольові
- Наукова фантастика
- Відкритий світ
- Стратегія
- Пригода
- Космос
- Перегони і спорт
- Детектив
- Симулятори
Деякі цікаві пропозиції:
- Mass Effect: Legendary Edition - 1493 грн (замість 1799 грн)
- NieR Replicant ver.1.22474487139... - 1049 грн (замість 1399 грн)
- Cyberpunk 2077 - 602 грн (замість 899 грн)
- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition - 804 грн (замість 1699 грн)
- Forza Horizon 4 - 349 грн (замість 699 грн)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition - 425 грн (замість 799 грн)
- Dead by Daylight - 167 грн (замість 279 грн)
- Hades - 230 грн (замість 329 грн)
- Valheim - 251 грн (замість 279 грн)
Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж "Піврічні пропозиції", який триватиме до 8 липня. Ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше року тому.
Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно роздають відразу два тайли: мінімалістичну гонку і легендарного Соника.