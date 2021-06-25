У Steam стартував грандіозний літній розпродаж зі знижками на Cyberpunk 2077

Літній розпродаж в Steam / Valve

Valve оголосила про старт традиційно масштабного літнього розпродажу в магазині Steam, в рамках якого геймери зможуть поповнити свої бібліотеки і придбати ігри, до яких придивлялися до цього, але не наважувалися на покупку за повною ціною.

На знижки вирушили тисячі ігор, включаючи Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 і Horizon Zero Dawn. Як завжди, ігри зі знижками можна починати шукати прямо на головній сторінці Steam.

Якщо ви точно знаєте, гру якого жанру хочете придбати, то переходите в потрібний розділ:

Деякі цікаві пропозиції:

Паралельно в магазині PlayStation йде розпродаж "Піврічні пропозиції", який триватиме до 8 липня. Ціни були знижені не тільки на старі хіти, але і на свіжі тайтли, що вийшли менше року тому.

Також не забувайте заглядати в EGS, де на цьому тижні безплатно роздають відразу два тайли: мінімалістичну гонку і легендарного Соника.