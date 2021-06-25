В Steam стартовала грандиозная летняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077

На скидки отправились тысячи игр, а сама акция будет длиться до 8 июля, 20:00 по Киеву.
Valve объявила о старте традиционно масштабной летней распродажи в магазине Steam, в рамках которой геймеры смогут пополнить свои библиотеки и приобрести игры, к которым присматривались до этого, но не решались на покупку по полной цене.
На скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn. Как обычно, игры со скидками можно начинать искать прямо на главной странице Steam.
Если вы точно знаете, игру какого жанра хотите приобрести, то переходите в нужный раздел:
- Хорроры
- Аниме
- Экшены
- Выживание
- Рогалики
- Ролевые
- Научная фантастика
- Открытый мир
- Стратегии
- Приключения
- Космос
- Гонки и спорт
- Детективы
- Симуляторы
Некоторые интересные предложения:
- Mass Effect: Legendary Edition — 1493 грн (вместо 1799 грн)
- NieR Replicant ver.1.22474487139... — 1049 грн (вместо 1399 грн)
- Cyberpunk 2077 — 602 грн (вместо 899 грн)
- Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition — 804 грн (вместо 1699 грн)
- Forza Horizon 4 — 349 грн (вместо 699 грн)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 425 грн (вместо 799 грн)
- Dead by Daylight — 167 грн (вместо 279 грн)
- Hades — 230 грн (вместо 329 грн)
- Valheim — 251 грн (вместо 279 грн)
Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля. Цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.
Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно раздают сразу два тайла: минималистичную гонку и легендарного Соника.