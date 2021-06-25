В Steam стартовала грандиозная летняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077

Летняя распродажа в Steam / Valve

Valve объявила о старте традиционно масштабной летней распродажи в магазине Steam, в рамках которой геймеры смогут пополнить свои библиотеки и приобрести игры, к которым присматривались до этого, но не решались на покупку по полной цене.

На скидки отправились тысячи игр, включая Mass Effect: Legendary Edition, Cyberpunk 2077 и Horizon Zero Dawn. Как обычно, игры со скидками можно начинать искать прямо на главной странице Steam.

Если вы точно знаете, игру какого жанра хотите приобрести, то переходите в нужный раздел:

Некоторые интересные предложения:

Параллельно в магазине PlayStation идёт распродажа "Полугодовые предложения", которая продлится до 8 июля. Цены были снижены не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе бесплатно раздают сразу два тайла: минималистичную гонку и легендарного Соника.