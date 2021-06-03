Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

Кадр из Control / Remedy

3 июня 2021 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4184, который вводит НДС на онлайн-услуги компаний-нерезидентов.

Это значит, что после того, как проект будет подписан и опубликован, для иностранных онлайн-сервисов, которыми пользуются украинцы, вроде Google, Steam, EGS, заработает налог в 20%, но платить его должны сами компании.

При худших раскладах это означает рост цен в цифровых магазинах на 20%. К счастью, в документе нет четких критериев "западной компании" – украинские отделения Sony и Microsoft, например, оперируют на украинском рынке и вполне сходят за "украинских IT-гигантов".

Но вот компании Valve и Epic Games, которые не имеет своего представительства в нашей стране, могут обязать платить этот процент с продаж каждой игры в своих онлайн-магазинах Steam и EGS, соответственно. Потенциально это означает рост цен на все игры в сервисе на 20% и больше.

После введения налога у компаний есть несколько путей развития:

Повысить стоимость цифровых товаров и услуг (предположительно, на 20%);

Оставить цену прежней: в такой ситуации убытки понесут сама компания, а также разработчики и издатели игр, но не покупатели;

Разбить сумму налога между собой и покупателем.

На данный момент так называемый налог на Гугл существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

При этом во всех этих странах варьируется ставка налога (от 5% до 27%), отличаются или вообще отсутствуют пороговые суммы для регистрации компаний плательщиками НДС, а также отличаются сами регистрационные процедуры

В одной из предыдущих заметок мы более детально рассказывали о том, что происходит с ценами на игры в Украине и как несмотря на все остаться геймером.