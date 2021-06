Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox

Tell Me Why бесплатно раздают на PC и Xbox / DONTNOD

Компания Microsoft в честь месяца гордости (Prime Month) организовала бесплатную раздачу Tell Me Why – первой высокобюджетной в истории игры с трансгендером в главной роли.

Забрать интерактивную драму в трёх эпизодах можно в Steam и Microsoft Store для Xbox и Windows 10, однако в Украине и множестве других стран игру не выпускали – официально причину никогда не называли, но скорее всего дело в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Как забрать игру на Xbox:

Чтобы ее забрать не требуется подписка Xbox Live Gold. Просто перейдите на американскую версию страницы с игрой в Microsoft Store по ссылке и заберите игру к себе на аккаунт.

Как забрать игру на ПК:

Включаем VPN на нужную валюту, добавляем любой продукт в корзину. В корзине появляется выбор страны (меняем страну на нужную нам). Заходим на страницу Tell Me Why после или на страницу Sub. Игра должна быть доступна для покупки.

Tell My Why дебютировала в августе 2020 года, а последующие два эпизода вышли в сентябре. За создание игры отвечали французы из студии Dontnod, прославившиеся в широких кругах игровой общественности подростковой игросерией Life is Strange. Критики, к слову, высоко оценили тайтл, похвалив разработчиков за сюжетную составляющую и раскрытие сложной темы, касающейся меньшинств.

Ранее на этой неделе в Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах. Цена чёрной версии контроллера не отличается от белой – она составляет 2099 грн. Красная модель контроллера дороже на 200 грн – её можно купить за 2299 грн.

Продажи начнутся 18 июня.