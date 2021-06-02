Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox

Забрать скандальную интерактивную драму в трёх эпизодах можно до конца июня.
Компания Microsoft в честь месяца гордости (Prime Month) организовала бесплатную раздачу Tell Me Why – первой высокобюджетной в истории игры с трансгендером в главной роли.
Забрать интерактивную драму в трёх эпизодах можно в Steam и Microsoft Store для Xbox и Windows 10, однако в Украине и множестве других стран игру не выпускали – официально причину никогда не называли, но скорее всего дело в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
Как забрать игру на Xbox:
Чтобы ее забрать не требуется подписка Xbox Live Gold. Просто перейдите на американскую версию страницы с игрой в Microsoft Store по ссылке и заберите игру к себе на аккаунт.
Как забрать игру на ПК:
- Включаем VPN на нужную валюту, добавляем любой продукт в корзину.
- В корзине появляется выбор страны (меняем страну на нужную нам).
- Заходим на страницу Tell Me Why после или на страницу Sub.
- Игра должна быть доступна для покупки.
Tell My Why дебютировала в августе 2020 года, а последующие два эпизода вышли в сентябре. За создание игры отвечали французы из студии Dontnod, прославившиеся в широких кругах игровой общественности подростковой игросерией Life is Strange. Критики, к слову, высоко оценили тайтл, похвалив разработчиков за сюжетную составляющую и раскрытие сложной темы, касающейся меньшинств.
Ранее на этой неделе в Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах. Цена чёрной версии контроллера не отличается от белой – она составляет 2099 грн. Красная модель контроллера дороже на 200 грн – её можно купить за 2299 грн.
Продажи начнутся 18 июня.