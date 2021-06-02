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Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox

2 июня 2021, 18:10

Забрать скандальную интерактивную драму в трёх эпизодах можно до конца июня.

Tell Me Why
Tell Me Why бесплатно раздают на PC и Xbox / DONTNOD

Компания Microsoft в честь месяца гордости (Prime Month) организовала бесплатную раздачу Tell Me Why – первой высокобюджетной в истории игры с трансгендером в главной роли.

Забрать интерактивную драму в трёх эпизодах можно в Steam и Microsoft Store для Xbox и Windows 10, однако в Украине и множестве других стран игру не выпускали – официально причину никогда не называли, но скорее всего дело в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Как забрать игру на Xbox:

Чтобы ее забрать не требуется подписка Xbox Live Gold. Просто перейдите на американскую версию страницы с игрой в Microsoft Store по ссылке и заберите игру к себе на аккаунт.

Как забрать игру на ПК:

  1. Включаем VPN на нужную валюту, добавляем любой продукт в корзину.
  2. В корзине появляется выбор страны (меняем страну на нужную нам).
  3. Заходим на страницу Tell Me Why после или на страницу Sub.
  4. Игра должна быть доступна для покупки.

Tell My Why дебютировала в августе 2020 года, а последующие два эпизода вышли в сентябре. За создание игры отвечали французы из студии Dontnod, прославившиеся в широких кругах игровой общественности подростковой игросерией Life is Strange. Критики, к слову, высоко оценили тайтл, похвалив разработчиков за сюжетную составляющую и раскрытие сложной темы, касающейся меньшинств.

Ранее на этой неделе в Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах. Цена чёрной версии контроллера не отличается от белой – она составляет 2099 грн. Красная модель контроллера дороже на 200 грн – её можно купить за 2299 грн.

Продажи начнутся 18 июня.

Tell Me Why
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