В магазине Epic Games Store началась раздача одной из лучших игр 2020-го

Бесплатная раздача в EGS / Epic Games

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку хитовую командную игру Among Us.

По жанру, это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. О том, чем так привлекателен Among Us, читайте более подробно в нашем материале.

Among Us можно забрать до 18:00 по Киеву 3-го июня. Что получат игроки в следующий четверг? EGS задал интригу – снова некая тайная игра. Параллельно в онлайн-магазине проходит крупная весення распродажа, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Outriders и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Из интересных предложений можно отметить:

Трейлер Among Us

А для тех, кто предпочитает играть на PlayStation, в онлайн-магазине компании Sony PS Store проходит своя мегараспродажа, которая насчитывает более 500 товаров, включая релизы текущего года, громкие эксклюзивы и просто хиты.

В рамках акции можно, в том числе купить игры и аксессуары для PlayStation 5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.