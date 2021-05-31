В Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах

В Украине стартовали предзаказы новых DualSense / Sony

В Украине стартует сбор предварительных заказов представленных ранее в этом месяце чёрного ("Чёрная полночь") и красного ("Космический красный") контроллера PS5 DualSense. Однако один оказался дороже другого.

Цена чёрной версии DualSense не отличается от белой – она составляет 2099 грн. Красная модель контроллера дороже на 200 грн – её можно купить за 2299 грн.

Как оказалось, подобная разница в стоимости актуальна и для других регионов. К примеру, в США чёрная версия контроллера продаётся за 70 долларов, а красная – за 75. Сатоси Аояги из команды дизайнеров PlayStation подчеркнул, что DualSense в новых цветах обладают нежным синим оттенком, а все элементы контроллеров адаптированы к свежим расцветкам.

Сейчас выход первых новых цветов контроллеров в Украине ожидается 18-20 июня, а предварительно заказать их можно в:

Eldorado – чёрный и красный;

– чёрный и красный; Moyo – чёрный и красный

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.