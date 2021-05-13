УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense

13 мая 2021, 16:35

В продаже в следующем месяце по всему миру.

Ratchet & Clank: Сквозь миры
Кадр из Ratchet & Clank: Сквозь миры / Sony

Компания Sony анонсировала новые цвета для своего контроллера DualSense – "Чёрная полночь" и "Космический красный".

По словам команды разработчиков, первая расцветка включает два разных оттенка черного со светло-серыми элементами, символизирующими то, "как мы видим космос сквозь ночное небо". А на второй вариант разработчиков вдохновили яркие оттенки красного, "которые встречаются на многих фотографиях космоса".

В Sony заявили, что новые расцветки будут доступны в избранных розничных магазинах по всему миру со следующего месяца. Сатоси Аояги из команды дизайнеров PlayStation подчеркнул, что DualSense в новых цветах обладают нежным синим оттенком, а цвета кнопок контроллера и другие элементы были адаптированы к новым расцветкам.

"Надеемся, что новые расцветки вызовут радость и восхищение у наших поклонников", – добавил Аояги.

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.

Sony
Сейчас вы просматриваете новость «Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ученые связали кофе с неприятными нарушениями работы главного органаУченые связали кофе с неприятными нарушениями работы главного органа Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещенЗеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИ Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭСУченые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС Илларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и ПутинаИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина

Последние новости

17:51
Шведские генералы пригрозили России своей военной силой
17:49
У Кличко объявили об условии повышения тарифов на проезд в Киеве Видео
17:30
Эксперт предрек, чем кончит "хулиганка" Alyona Alyona после получения премии Yuna
17:27
Новая фигурка Цири из "Ведьмака 3" появилась в магазине авторов игры Фото Видео
17:24
День святых жен-мироносиц 2021: когда православные отмечают День жены
Реклама
17:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
16:45
"Халк подрался с дементорами": мужчина полностью разгромил купе в поезде на Трускавец Видео
16:37
Суд над Медведчуком Кива "скрасил" скандалами: помешала "ж*па" Видео
16:37
Полиция Николаева обнаружила тело пропавшего бизнесмена Олега Полякова
16:35
Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense Видео
16:02
Голая Alyona Alyona вызвала фурор новой провокацией
15:56
Детская больница в Днепре превратится в медучреждение европейского уровня
15:53
Отрезавшая в Харькове своей дочери голову женщина держит в страхе родное село Видео
15:34
Xiaomi представила беспроводные наушники FlipBuds Pro – конкурента AirPods Pro
15:33
Встреча Путина Байдена состоится при одном условии – Песков Видео
15:30
Дима Комаров показал все прелести "украинской Сахары" в новом выпуске тревел шоу
15:02
Катя Осадчая мастерски спрятала беременный животик под обольстительным нарядом
14:58
Авторы Life is Strange: True Colors продолжают знакомить игроков с героями будущей игры Видео
14:55
Витамин D2 и D3: в чем ключевая разница Видео
14:54
Эксперт назвал причину стремительного роста цены на железную руду
Реклама
14:53
Без годовых тарифов цена кубометра газа для населения была бы 13 гривень - эксперт
14:47
Эксперт рассказал о планах металлургов кратно увеличить налоговые отчисления
14:45
Катастрофа под Чугуевом: найдена главная причина крушения Ан-26
14:44
В Кремле раскрыли планы по ситуации с поглощением Донбасса Видео
14:30
Мужчины не плачут, а выходят покурить - каким вышел фильм Гнев человеческий Видео
14:19
Опубликованы новые пленки с участием "Медведчука" и "чиновника Путина" Видео
14:04
Опубликовано 30-минутное геймплейное видео ПК-версии игры Days Gone Видео
13:57
Суд над Медведчуком: появилось первое решение Видео
13:53
К курортной Кирилловке наконец прокладывают качественную дорогу
13:43
Вся Украина оказалась в одной зоне карантина: главные ограничения Фото Видео
13:41
На суде над Медведчуком Рабинович показал всем "фак" на камеру Видео
13:34
На борту самолета из Турции во время драки одна украинка разбила голову другой Видео
13:32
Эксперт объяснил, как манипулирут вопросом о рентной ставке на добычу железной руды
13:14
Суд над Медведчуком по делу о госизмене: прямая трансляция
13:10
Илон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%
12:57
"Богиня": Настя Каменских изящно подчеркнула идеальные формы в шикарном платье
12:23
Суд над Медведчуком: когда начнется, и что грозит куму Путина Видео
12:21
Кофе против похмелья: правда о том, помогает ли он Видео
12:17
Ubisoft представила список игр, которые выйдут на рынок в 2021-2022 годах Видео
12:14
Зеленский поставил точку в вопросе запрета импорта электроэнергии из России и Беларуси Видео
Реклама
11:45
Врачи рассказали, когда вино становится опасным Видео
11:29
Руки дядюшки Сэма: чего ждать дальше от перепалки Израиля и Палестины мнение
11:26
Украину зальет дождями и прогреет до +28 Видео
11:07
Yuna 2021 - список всех победителей музыкальной премии Видео
10:58
В метро Киева попросили поднять тарифы на проезд до 21 грн Видео
10:39
Из-за неконтролируемого ввоза вагонов из РФ в Украине остановились 15 заводов - эксперт
10:33
Арестович посоветовал, как раз и навсегда решить языковой вопрос в Украине Видео
10:16
Когда принимать душ здоровее всего: врач поделился важными советами Видео
10:02
Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ Видео
10:01
Почему Украина осталась без вакцины на самом деле мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять