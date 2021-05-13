Sony представила две новые расцветки контроллера PS5 DualSense

Кадр из Ratchet & Clank: Сквозь миры / Sony

Компания Sony анонсировала новые цвета для своего контроллера DualSense – "Чёрная полночь" и "Космический красный".

По словам команды разработчиков, первая расцветка включает два разных оттенка черного со светло-серыми элементами, символизирующими то, "как мы видим космос сквозь ночное небо". А на второй вариант разработчиков вдохновили яркие оттенки красного, "которые встречаются на многих фотографиях космоса".

В Sony заявили, что новые расцветки будут доступны в избранных розничных магазинах по всему миру со следующего месяца. Сатоси Аояги из команды дизайнеров PlayStation подчеркнул, что DualSense в новых цветах обладают нежным синим оттенком, а цвета кнопок контроллера и другие элементы были адаптированы к новым расцветкам.

"Надеемся, что новые расцветки вызовут радость и восхищение у наших поклонников", – добавил Аояги.

А меж тем дефицит консолей PS5 с большой долей вероятностью сохранится и в 2022. В Sony уверены, что они банально не поспеют за спросом, который вряд ли спадёт, учитывая "её долю рынка и репутацию".

Если у вас нет PlayStation 5, но вы рассчитывали ее купить, то вариант только один: ждать появления у ритейлеров и надеяться на удачу, чтобы обойти других желающих. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, а в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене.