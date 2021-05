Sony совместно с HBO запустила производство сериала по Bloodborne

HBO разрабатывает киноадаптацию Bloodborne / Sony

Как утверждает ресурс That Hashtag Show, компания Sony совместно с HBO запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne. На одном шоу The Last of Us сотрудничество компаний не закончится.

В сериале обещают сделать большой акцент на лор и атмосферу франшизы, а также на очень динамичные красивые бои. Для этого HBO ищут актёров с серьёзной физической подготовкой.

Автор публикации также рассказал, что это будет игровой сериал на восемь серий, структура сюжета у которых будет строиться по принципу той, что была в фильмах "Судья Дредд 3D" (2012) с Карлом Урбаном в главной роли и индонезийского "Рейда" (2011) – когда протагонист оказывается в замкнутой локации (в обоих фильмах это было высотное здание) в которой нет пути назад, только вперёд через врагов, чтобы к финалу дойти до битвы с антагонистом.

Когда именно экранизация Bloodborne увидит свет – пока неясно. Сейчас создатели переделывают некоторые элементы сценария, которые не понравились Sony.

Напомним, что релиз оригинальной игры состоялся в 2015 году эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4. Проект FromSoftware получил признание критиков, причем похвалы были созданы на игровом процессе, особенно за высокий уровень сложности, звуковой дизайн, Лавкрафтовские темы и связанный дизайн мира. Со временем были выпущены некоторые связанные носители и адаптации, включая серию карточной игры и комиксов

Трейлер Bloodborne

В настоящий момент создатели Bloodborne совместно с писателем Джорджем Р. Р. Мартином работает над амбициозной игрой Elden Ring, основанной на скандинавской мифологии. Масштабный проект в настоящее время еще не добрался до финальной стадии разработки, поэтому раньше следующего года его ждать точно не стоит.

Согласно недавней утечке, показ дебютного трейлера состоится в ходе презентации Bandai Namco на выставке E3, которая пройдёт 14 июня.