У Twitter з'являться емодзі-реакції на твіти в стилі Facebook

Twitter впровадить реакції на твіти / 9to5Mac

Соцмережа Twitter розробляє функцію, яка дозволить користувачам реагувати на твіти способом, подібним до того, як це працює в Facebook, пише видання 9to5Mac.

Повідомляється, що окрім кнопки "Подобається" під твітами також будуть доступні емоційно забарвлені реакції за шквал "Сміх", "Смуток", "Усмішка" та інші. Судячи зі скриншоту, на відміну від Facebook, в Twitter не буде реакції "Гнів".

Втім, нова функція може так і не вийти за рамки тестування, відзначає 9to5Mac. Як нагадує видання, соцмережа вже тестувала емодзі-реакції у 2015 році, але так і не додала функцію для всіх користувачів. Однак, у січні 2020 Twitter таки додала емодзі-реакції в особисті листування.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021

Нагадаємо, що паралельно в Twitter готуються до запуску платної підписки "Super Follows", яка дозволить користувачам стягувати плату з передплатників і надавати їм доступ до додаткового контенту.

Фішка "Super Follows" дуже схожа на те, що пропонують інші соціальні майданчики за типом OnlyFans або Patreon, де творці контенту можуть безпосередньо отримувати гроші від своїх фанатів. Щомісяця користувачам опції доведеться платити 4,99 долара на місяць (~150 грн).