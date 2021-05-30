В Twitter появятся эмодзи-реакции на твиты в стиле Facebook

Twitter внедрит реакции на твиты / 9to5Mac

Соцсеть Twitter разрабатывает функцию, которая позволит пользователям реагироватьна твиты способом, подобным тому, как это работает в Facebook, пишет издание 9to5Mac.

Сообщается, что помимо кнопки "Нравится" под твитами также будут доступны эмоционально окрашенные реакции по типу "Смех", "Грусть", "Ухмылка" и другие. Судя по скриншоту, в отличие от Facebook, в Twitter не будет реакции "Гнев".

Впрочем, новая функция может так и не выйти за рамки тестирования, отмечает 9to5Mac. Как напоминает издание, соцсеть уже тестировала эмодзи-реакции в 2015 году, но так и не добавила функцию для всех пользователей. Однако в январе 2020 Twitter добавила эмодзи-реакции в личные переписки.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021

Напомним, что параллельно в Twitter готовится к запуску платной подписки "Super Follows", которая позволит пользователям взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту.

Фишка "Super Follows" очень похожа на то, что предлагают другие социальные площадки по типу OnlyFans или Patreon, где создатели контента могут напрямую получать деньги от своих фанатов. Ежемесячно пользователям опции придётся платить 4,99 долларов в месяц (~150 грн).