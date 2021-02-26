Twitter позволит пользователям зарабатывать на твитах

Twitter вводит платную подписку / The Verge

В разговоре с инвесторами команда Twitter анонсировала сразу несколько важных нововведений: возможность пользователей взимать плату со своих подписчиков за доступ к дополнительному контенту, а также возможность создавать группы по интересам..

Фишка "Super Follows" очень похожа на то, что предлагают OnlyFans или Patreon, где создатели контента могут напрямую получать деньги от своих фанатов. Ежемесячно пользователям опции придётся платить 4,99 долларов в месяц (~140 грн).

Что же касается второй функции – "Communities" – она схожа на аналогичную в Фейсбуке. Теперь в Twitter можно будет создавать группы по интересам, например, домашние питомцы или растения, и присоединяться к ним. Это позволит пользователям видеть больше твитов, посвящённых конкретным темам, а также облегчить порог вхождения для новых пользователей данной платформы.

Также компания поделилась ожиданиями, что к 2023 году Twitter планирует удвоить годовую выручку до 7,5 млрд долларов. Ежегодно в соцсети должно увеличиваться количество пользователей в среднем почти на 20% – до 315 млн.

Когда обе функции введут в пользование, пока неизвестно. Ранее в Твиттере появилась своя версия "Сторис" из Instagram – сообщения, которые будут выводиться в отдельную ленту и исчезать спустя 24 часа после публикации. В будущем авторы планирует добавить стикеры и лайв-трансляции.

Концепт функции Super Follows / Twitter

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В настоящий момент у всех на слуху другая социальная площадка – Clubhouse, представляющая собой что-то среднее между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.