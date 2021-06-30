В Україні офіційно відкрили офіс Apple: що зміниться для клієнтів

Apple відкрила офіс в Україні / кадр з відео

У Києві офіційно запрацював український офіс Apple, повідомив у своєму Телеграм-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тепер компанія буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини офіційних дилерів.

За його словами, це – важлива новина, адже відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені і в перспективі сприятиме залученню нових інвестицій.

Також міністр нагадав, що з учорашнього дня, 29 червня, служба підтримки Apple стала доступна для клієнтів українською мовою. Тепер при зверненні в Apple Support українські користувачі продуктів і сервісів компанії можуть отримати необхідну консультацію з того чи іншого питання рідною українською мовою.

"Вже більше як рік наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", – додав Федоров.

Apple в Україні

Втім, чекати відкриття в Україні фірмової рітейл-мережі Apple найближчим часом не варто, а ось раніше недоступні онлайн-сервіси та послуги компанії можуть запуститься вже в найближчому майбутньому.

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Офіційний представник Apple в Україні компанія "ASBIS Україна" в інтерв'ю для UBR.ua розповів, що американський техгігант почав завозити свою техніку в країну без посередників.

Очікується, що український офіс Apple візьме на себе ввезення і розмитнення всіх пристроїв власного виробництва, що дозволить боротися з "сірим" імпортом. ЗМІ стверджують, що тепер ніхто з великих партнерів в Україні більше не зможе провозити неофіційно частину сірого товару. Крім цього, тепер корпорація контролюватиме якість надаваних консультацій в магазинах офіційних реселерів на території України.

Раніше Главред розповідав, коли варто очікувати анонсу і початок продажів новітніх iPhone 13. Цього року презентація відбудеться відповідно до традиційного графіка – 14 вересня, а запуск продажів відбудеться вже 24-го.

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