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В Украине официально открыли офис Apple: что изменится для клиентов

30 июня 2021, 17:45
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Компания начала самостоятельно заниматься ввозом и растаможкой всех устройств собственного производства.

iPhone 12
Apple открыла офис в Украине / кадр из видео

В Киеве официально заработал украинский офис Apple, сообщил в своем Телеграм-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

По его словам, это – важная новость, ведь открытие офиса Apple усилит имидж Украины на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций.

Также министр напомнил, что со вчерашнего дня, 29 июня, служба поддержки Apple также доступна для клиентов на украинском языке. Теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на родном украинском языке.

"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", – добавил Федоров.

Apple в Украине

Впрочем, ждать открытия в Украине фирменной ритейл-сети Apple в ближайшее время не стоит, а вот ранее недоступные онлайн-сервисы и услуги компании могут запустится уже в ближайшем будущем.

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Официальный представитель Apple в Украине компания "ASBIS Украина" в интервью для UBR.ua рассказал, что американский тех-гигант начал завозить свою технику в страну без посредников.

Ожидается, что украинский офис Apple возьмет на себя ввоз и растаможку всех устройств собственного производства, что позволит бороться с "серым" импортом. СМИ утверждают, что теперь никто из крупных партнеров в Украине больше не сможет провозить неофициально часть серого товара. Помимо этого, теперь купертиновцы будут контролировать качество предоставляемых консультаций в магазинах официальных реселлеров на территории Украины.

Ранее Главред сообщал о дате анонса и начале продаж новейших iPhone 13. В этом году презентация состоится в соответствии с традиционным графиком – 14 сентября, а запуск продаж состоится уже 24-го.

А если вы еще ничего не знаете о новых наушниках от Apple, презентованных недавно – все подробности есть здесь.

Apple
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