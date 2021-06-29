На шаг ближе к дешевым айфонам: служба поддержки Apple заговорила по-украински

iPhone 12 / кадр из видео

В последние несколько месяцев Apple активно готовится к открытию украинского представительства. С начала 2021 компания запустила украиноязычную версию официального сайта, зарегистрировали новые торговые марки "Эппл" и "Яблоко", а в Минцифры намекнули на скорый приход технологического гиганта в Украину.

28 июня официальная служба поддержки Apple перешла в Украине на украинский язык – теперь при обращении в Apple Support украинские пользователи продуктов и сервисов компании могут получить необходимую консультацию по тому или иному вопросу на родном украинском языке, пишет ITC.ua.

Сообщается, что около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться по-украински. А со вчерашнего дня (со слов оператора службы поддержки) Apple запустила полноценный заказ обратного звонка для Украины. В то же время украиноязычный чат, судя по сайту, пока не запустили.

Apple в Украине

Похоже, купертиновцы действительно готовится к открытию своего первого официального представительства в Украине. В начале июня глава таможенной службы Павел Рябикин, комментируя открытие офиса Apple в Киеве, выразил уверенность, что это "должно произойти уже в этом году ".

Ожидается, что украинский офис Apple возьмет на себя работу с местными компаниями-партнерами (дистрибьюцией они заниматься не будут, но могут авторизовать еще несколько других поставщиков) и займется локализацией продуктов.

Напомним, что официальным представителем Apple с 2017 года в Украине является компания "ASBIS Украина" – подразделение международного IT-дистрибьютора. Распространяют технику риэлторы – Цитрус, Мойо, Фокстрот, Эльдорадо и другие. Также есть еще один дистрибьютор – компания ERC, но занимается она исключительно продажей аксессуаров.