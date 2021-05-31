В Україні стартували попередні замовлення на DualSense в червоному і чорному кольорах

В Україні стартували попередні замовлення нових DualSense / Sony

В Україні стартує збір попередніх замовлень презентованих раніше в цьому місяці чорного ("Чорна північ") і червоного ("Космічний червоний") контролера PS5 DualSense. Втім, один виявився дорожчим за інший.

Ціна чорної версії DualSense не відрізняється від білої – вона становить 2099 грн. Червона модель контролера дорожче на 200 грн – її можна купити за 2299 грн.

Як виявилося, подібна різниця у вартості актуальна і для інших регіонів. Наприклад, в США чорна версія контролера продається за 70 доларів, а червона – за 75. Сатосі Аоягі з команди дизайнерів PlayStation підкреслив, що DualSense в нових кольорах володіють ніжним синім відтінком, а всі елементи контролерів адаптовані до свіжих кольорів.

Зараз вихід перших нових кольорів контролерів в Україні очікується 18-20 червня, а попередньо замовити їх можна в:

Eldorado – чорний і червоний;

– чорний і червоний; Moyo – чорний і червоний

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і у 2022. У Sony запевняють, що вони банально не встигнуть за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, щоб обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.