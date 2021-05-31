УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

В Україні стартували попередні замовлення на DualSense в червоному і чорному кольорах

31 травня 2021, 17:36

Продажі почнуться 18 червня.

PS5 DualSense
В Україні стартували попередні замовлення нових DualSense / Sony

В Україні стартує збір попередніх замовлень презентованих раніше в цьому місяці чорного ("Чорна північ") і червоного ("Космічний червоний") контролера PS5 DualSense. Втім, один виявився дорожчим за інший.

Ціна чорної версії DualSense не відрізняється від білої – вона становить 2099 грн. Червона модель контролера дорожче на 200 грн – її можна купити за 2299 грн.

Як виявилося, подібна різниця у вартості актуальна і для інших регіонів. Наприклад, в США чорна версія контролера продається за 70 доларів, а червона – за 75. Сатосі Аоягі з команди дизайнерів PlayStation підкреслив, що DualSense в нових кольорах володіють ніжним синім відтінком, а всі елементи контролерів адаптовані до свіжих кольорів.

Зараз вихід перших нових кольорів контролерів в Україні очікується 18-20 червня, а попередньо замовити їх можна в:

А тим часом дефіцит консолей PS5 з великою часткою ймовірності збережеться і у 2022. У Sony запевняють, що вони банально не встигнуть за попитом, який навряд чи спаде, враховуючи "її частку ринку і репутацію".

Якщо у вас немає PlayStation 5, але ви розраховували її купити, то варіант тільки один: чекати появи у рітейлерів і сподіватися на удачу, щоб обійти інших охочих. Офіційні магазини розпродають консолі за лічені хвилини, а у вільному продажу приставки є тільки у невеликих компаній-перекупників за завищеною ціною.

Playstation 5
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
У моду на літо 2021 увійшли жіночі шорти в стилі 40-х, які дозволять відчути неймовірну легкістьУ моду на літо 2021 увійшли жіночі шорти в стилі 40-х, які дозволять відчути неймовірну легкість Магнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робитиМагнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робити Українців попередили про рекордні + 40 градусів і назвали терміниУкраїнців попередили про рекордні + 40 градусів і назвали терміни Гороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохідГороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохід Сексуальний скандал з Меладзе і Лорак набирає обертів: зірки висловилися про проблемуСексуальний скандал з Меладзе і Лорак набирає обертів: зірки висловилися про проблему

Останні новини

17:26
Гороскоп на завтра 2 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошовий заліт та заборонені покупки
16:59
Поради батькам: експерт розповіла, як слід "дозувати" телебачення для дітей
16:51
Зґвалтували та кинули біля дороги: під Полтавою 16-річна дівчина померла після знущання Відео
16:48
Включення і налаштування БІОС на ноутбуці новости компании
16:15
Тілль Ліндеман випустив кліп з насильством школяра-піонера в День захисту дітей Відео
Реклама
16:11
У Німеччині відповіли, чому не дадуть Україні летальну зброю Відео
15:46
У Кривому Розі померла вагітна жінка: її підпалив 17-річний хлопець, двоє дітей лишилися без мами Відео
15:45
Український нацистський колабораціоніст: Netflix оскандалився перекладом слова "бандерівець" у браті-2
15:40
Літня дієта на 5 днів: меню та смачні рецепти Відео
15:39
Вєрка Сердючка і Тіна Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend
15:00
Італія перестала визнавати українські водійські права Відео
14:43
Оргія біля храму в Хмельницькому: з'явилося нове зізнання "героїв" скандалу Відео
14:42
Парламент ухвалив закон Зеленського про "суд у смартфоні": що зміниться Відео
14:20
Церковний календар свят у червні 2021: дати Вознесіння і Трійці Відео
14:08
Вчені зробили найбільший прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера Відео
13:55
Як захиститися від шахраїв в Мережі: підліткам дали важливі поради
13:53
У моду на літо 2021 увійшли зручні та трохи громіздкі кросівки з 90-х, які обожнювала Леді Ді Фото Відео
13:43
"Ви повинні Росії": спікер Держдуми зажадав від України, Чехії і Прибалтики вибачитися перед РФ
13:32
Стало відомо, коли Холостячка Ксенія Мішина виходить заміж
13:28
Лукашенко розкрив, що взяв на зустріч із Путіним у таємничій валізці Відео
Реклама
13:21
Сніг замість спеки: українців здивували прогнозом погоди на червень Відео
13:18
Тяга до їжі: названі три пристрасті і про що вони говорять Відео
13:08
Фронтмен гурту Kozak System мало не вбився на концерті
13:01
Україна намагається скопіювати досвід податкової реформи Польщі, але безуспішно-ЗМІ
12:52
"Флеш-рояль" для РФ: запуск ПП-2 вб'є транзит газу через Україну - Зеленський Відео
12:27
Вчені розповіли, як багатодітна сім'я впливає на здоров'я їхніх членів Відео
12:25
У Рівному відгамселили копів, які прибули на затримання бешкетників Відео
12:07
У моду на літо 2021 повернулася приголомшлива стрижка короткий боб в стилі невгамовних 90-х Фото Відео
12:04
"Велике будівництво": у Маріуполі завершили реконструкцію школи для майже 1000 дітей
12:00
Рада заборонила використання пластикових пакетів: які обмеження і штрафи Відео
11:41
Американський репер Lil Loaded помер за таємничих обставин Відео
11:28
Зеленський оголосив про готовність до війни з Росією і назвав терміни Відео
11:24
"Запах горілки як на спиртзаводі": нові деталі моторошної п'яної ДТП з підлітком у Вінниці
11:19
Мінськ прикрутить Києву бензиновий краник: різко знизить постачання палива Відео
11:12
Зірка Playboy звабливо показала соковиті форми у спа-салоні
10:52
Скандал у Києві: поліцейські втихомирювали блогерів, які влаштували погром у квартирі Відео
10:39
1 червня – свято батьків: як красиво привітати з Днем батьків
10:28
Під патронатом Порошенка: Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля в ОРДЛО - ЗМІ Відео
10:12
Небо заплаче грозами: українців попередили про погіршення погоди Відео
10:09
Пенсії, тарифи й YouTube: що змінюється з 1 червня 2021 року в Україні Відео
Реклама
10:09
Океан Ельзи і Alyona Alyona випустили пісню до Дня захисту дітей у світі Відео
10:05
Гороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяць
09:45
"Зупини лося": нардеп від Слуги народу потрапив у скандал з нахабним паркуванням Відео
09:33
Посівний календар на червень 2021: що робити в городі і в саду Відео
09:05
Магнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робити Відео
09:01
Оборзіли і спалили все дотла: в РФ Медведєв вилаяв країни Заходу Відео
08:57
Заспокоювали газом: епічна бійка власників собак у Києві потрапила на відео Відео
08:48
Гороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохід Відео
08:21
Путін вже може не поспішати з Союзною державою Погляд
08:17
В Україні підскочило число заражень і смертей від коронавірусу Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти