В Україні закінчилися PlayStation 4, а PS5 так і не завезли

В українських магазинах закінчилися PS4 / Sony

У великих українських мережах електроніки закінчилися запаси консолей PlayStation 4 – на сайтах рітейлерів зазначено, що продажі припинено або товару немає в наявності.

Повідомляється, що в "Цитрусі", "Розетці" і "Фокстроті", одних з найбільших роздрібних партнерів Sony в Україні, пропали як PlayStation 4 Slim, так і PlayStation 4 Pro. Покупцям недоступні як базові версії, так і бандли з декількома іграми і підпискою PS Plus.

Єдиний актуальною пропозицією на сьогодні є PS4 Pro на терабайт з набором з трьох ігор ("Людина-павук", Horizon Zero Down і Grand Turismo Sport), яка напевно буде повністю розпродана вже в якнайближчий час. При цьому PlayStation 5 все ще не завозять в Україну в достатніх кількостях – її не знайти у вільному продажу, а магазини пропонують оформляти попереднє замовлення.

Раніше сама Sony повідомляла, що у компанії немає планів з поповнення запасів PlayStation 4 в майбутньому – і хоча таке рішення Sony зрозуміти можна, але дивно, що воно прийняте під час дефіциту PS5. Тому є велика ймовірність, що в якийсь момент (якщо не вже) на ринку утворюється вакуум PlayStation – коли PS5 не можна буде знайти в продажу, а PS4 і PS4 Pro вже на складах не буде.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Sony підняла ціни на PS5 на 200 грн – модель з приводом для дисків тепер коштує 16 999 грн, а за Digital Edition просять 13 699 грн. При цьому незабаром після зміни рекомендованої вартості Sony почала скасовувати попередні замовлення, пояснивши своє рішення "неможливістю виконання заявки в раніше передбачувані терміни".

За даними видання Bloomberg, для виробництва приставок нового покоління компаніям не вистачає напівпровідників, необхідних для виробництва таких пристроїв. Згідно з прогнозами, період кроссгена, коли консолі минулого покоління будуть все ще актуальними, може тривати і до початку 2022 року, тоді як дефіцит PlayStation 5 і Xbox Series X/S у вільному продажу може розтягнутися до грудня 2021 року.