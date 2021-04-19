В Украине закончились PlayStation 4, а новых поставок PS5 всё ещё нет

В украинских магазинах закончились PS4 / Sony

В крупных украинских сетях электроники закончились запасы консолей PlayStation 4 – на сайтах ритейлеров указано, что продажи прекращены или товара нет в наличии.

Сообщается, что в "Цитрусе", "Розетке" и "Фокстроте", одних из крупнейших розничных партнёров Sony в Украине, пропали как PlayStation 4 Slim, так и PlayStation 4 Pro. Покупателям недоступны как базовые версии, так и бандлы с несколькими играми и подпиской PS Plus.

Единственный актуальным предложением на сегодняшний день является PS4 Pro на терабайт с набором из трех игр ("Человек-паук", Horizon Zero Down и Grand Turismo Sport), которая наверняка будет полностью распродана уже в самое ближайшее время. При этом PlayStation 5 все еще не завозят в Украину в достаточных количествах – ее не найти в свободной продаже, а магазины предлагают оформлять предзаказ.

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем – и хотя такое решение Sony понять можно, но странно, что оно принято во время дефицита PS5. Поэтому есть велика вероятность, что в какой-то момент (если не уже) на рынке образуется вакуум PlayStation – когда PS5 нельзя будет найти в продаже, а PS4 и PS4 Pro уже на складах не будет.

Напомним, что в конце прошлого месяца Sony подняла цены на PS5 на 200 грн – модель с приводом для дисков теперь стоит 16 999 грн, а за Digital Edition просят 13 699 грн. При этом вскоре после изменения рекомендованной стоимости Sony начала отменять предзаказы, объяснив свое решение "невозможностью исполнения заявки в ранее предполагаемые сроки".

По данным издания Bloomberg, для производства приставок нового поколения компаниям не хватает полупроводников, необходимых для производства таких устройств. Согласно прогнозам, период кроссгена, когда консоли прошлого поколения будут всё ещё актуальными, может продлиться и до начала 2022 года, тогда как дефицит PlayStation 5 и Xbox Series X/S в свободной продаже может растянуться до декабря 2021 года.