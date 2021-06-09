В Україну приїхали флагмани ASUS: один компактний, а інший з фліп-камерою

В Україні стартував продаж Zenfone 8 / ASUS

ASUS оголосила про український старт продажів своїх нових флагманів – відносного компактного за сучасним мірками ZenFone 8 і ZenFone 8 Flip з відкидною основною камерою, як у минулих моделей серії.

Якщо Zenfone ZenFone 7 Zenfone 7 Pro за великим рахунком були версіями однієї моделі з рядом несуттєвих відмінностей, то в серії Zenfone 8 виробник змінив підхід. Обидві новинки ділять одну платформу – Snapdragon 888. Але в іншому – це абсолютно різні за позиціюванням, дизайном і характеристикам моделі.

Базовий ZenFone 8 оснащений 5.92-дюймовою AMOLED-матрицею, частота оновлення якого становить 120 Гц. Вона захищена склом Gorilla Glass Victus і має врізану в лівий верхній кут фронталку на 12 Мп. Сканер пальця інтегрований в область знизу. Пікова яскравість – 1100 ніт.

Апарат захищений від вологи за стандартом IP68, має до 16 ГБ оперативки, флеш-накопичувач UFS 3.1 до 256 ГБ і акумулятор місткістю 4000 мАг з 30-ватною зарядкою. Основна камера на 64 Мп, є 12-Мп макрооб'єктив. Фронтальна камера також на 12 Мп. Його габарити становлять 148х68,5х8,9 мм при масі 169 г.

ZenFone 8 / ASUS

В той самий час Zenfone 8 Flip по дизайну ближче до Zenfone 7: він виділяється великим екраном діагоналлю 6,67 дюйма з тонкими симетричним рамками – без вирізу/отворів та "підборіддя". Захищає його скло минулого покоління Gorilla Glass 6. Місткість акумулятора підросла до 5000 мАг, але потужність зарядки не змінилася – тут теж 30 Вт.

Ключова особливість флагмана – поворотний модуль основної камери. Це дозволяє робити селфі з максимальною якістю, а також звільнити передню панель від вирізів для окремого сенсора. Ще одна фішка – два стереодинаміки, а також два підсилювачі NXP TFA9874. Захисту від вологи немає через наявність відкидної камери.

Zenfone 8 Flip / ASUS

Обом новинкам дісталися 5G-модем, роз'єм USB-C, адаптери Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6e, а також модуль NFC для безконтактних платежів. Роз'єм 3.5 мм для навушників є тільки у звичайного ZenFone 8. Працюють смартфони на Android 11 з фірмовою оболонкою ZenUI 8.

ZenFone 8 Flip доступний в єдиній конфігурації 8+256 ГБ за 26 999 грн, а ZenFone 8 пропонується за ціною 19 999 грн і 24 999 грн за 8+128 і 8+256 ГБ відповідно.

Офіційні промо-ролики Zenfone 8 і Zenfone 8 Flip з демонстрацією відмінностей і особливостей