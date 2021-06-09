В Украину приехали флагманы ASUS: один компактный, а второй с флип-камерой

В Украине стартовали продажи Zenfone 8 / ASUS

ASUS объявила об украинском старте продаж своих новых флагманов – относительно компактного по современным меркам ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip с откидной основной камерой, как у прошлых моделей серии.

Если Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro по большому счету были версиями одной модели с рядом несущественных отличий, то в серии Zenfone 8 производитель изменил подход. Обе новинки делят одну платформу – Snapdragon 888. Но в остальном – это совершенно разные по позиционированию, дизайну и характеристикам модели.

Базовый ZenFone 8 оснащен 5.92-дюймовой AMOLED-матрицей, частота обновления которого составляет 120 Гц. Она защищена стеклом Gorilla Glass Victus и имеет врезанную в левый верхний угол фронталку на 12 Мп. Сканер пальца интегрирован в область снизу. Пиковая яркость – 1100 нит.

Аппарат защищен от влаги по стандарту IP68, имеет до 16 ГБ оперативки, флеш-накопитель UFS 3.1 до 256 ГБ и аккумулятор емкостью 4000 мАч с 30-ваттной зарядкой. Основная камера на 64 Мп, есть 12-Мп макрообъектив. Фронтальная камера также на 12 Мп. Его габариты составляют 148×68,5×8,9 мм при массе 169 г.

ZenFone 8 / ASUS

В то ж время Zenfone 8 Flip по дизайну ближе к Zenfone 7: он выделяется крупным экраном диагональю 6,67 дюйма с тонкими симметрическими рамками – без выреза/отверстий и "подбородка". Защищает его стекло прошлого поколения Gorilla Glass 6. Емкость аккумулятора подросла до 5000 мАч, но мощность зарядки не изменилась – тут тоже 30 Вт.

Ключевая особенность флагмана – поворотный модуль основной камеры. Это позволяет делать селфи с максимальным качеством, а также освободить переднюю панель от вырезов для отдельного сенсора. Ещё одна фишка – два стереодинамика, а также два усилителя NXP TFA9874. Защиты от влаги нет из-за откидывающейся камеры.

Zenfone 8 Flip / ASUS

Обеим новинкам достались 5G-модем, разъем USB-C, адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Разъем 3.5 мм для наушников есть только у обычного ZenFone 8. Работают смартфоны на Android 11 с фирменной оболочкой ZenUI 8.

ZenFone 8 Flip доступен в единственной конфигурации 8+256 ГБ за 26 999 грн, а ZenFone 8 предлагается по цене 19 999 грн и 24 999 грн за 8+128 и 8+256 ГБ соответственно.

Официальные промо-ролики Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip с демонстрацией отличий и особенностей