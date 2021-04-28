У Zoom з'явилася функція однієї "кімнати" для учасників зустрічі

Zoom запустила нову функцію для відеоконференцій / The Guardian

Сьогодні Zoom і інші платформи для проведення онлайн-конференцій стали невіднятною частиною робочого і навчального процесу. Тому не дивно, що розробники намагаються всіляко вдосконалювати свої програми, аби зробити їх використання ще більш комфортним.

Серед останніх таких удосконалень – це функція Immersive View від Zoom (аналог популярного продукту Microsoft Teams "Разом"), яка дозволяє розмістити в одній віртуальній кімнаті до 25 учасників.

Тепер, організатори відеомовлення можуть використовувати один фон для учасників конференції, наприклад офісне приміщення, аудиторію або клас, в залежності від події, говориться на сайті сервісу. Передбачається, що таким чином ведучі зможуть відчувати себе більш комфортно, виступаючи перед віртуальною аудиторією.

Zoom додав у функцію кілька шаблонів, але користувачі можуть завантажувати і свої варіанти сцен.

Як включити Immersive View

Зайдіть в профіль Zoom через вебверсію.

Перейдіть в "Налаштування".

Натисніть "На конференції (розширені)""

Переконайтеся, що Immersive View увімкнено.

Функція доступна для користувачів Windows і MacOS. Immersive View включена за замовчуванням для всіх безплатних облікових записів Pro і окремих облікових записів з Zoom 5.6.3 або вище.

Як альтернатива (або аналог) Zoom, добре зарекомендувала себе вбудована функція "Провести збори" в Windows 10. Вона дозволяє створювати та підключатися до бесід без реєстрації в додатку Skype і навіть без завантаження месенджера. Для участі в конференції достатньо згенерованого посилання або коду доступу.

Більш детально про цю функцію ми розповідали в окремій замітці.