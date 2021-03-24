Valve на честь річниці Half-Life: Alyx дарує найбільшу знижку

Рік тому вийшла Half-Life: Alyx / Valve

Вчора виповнився рівно рік з моменту виходу Half-Life: Alyx – помітний поштовх просуванню жанру віртуальної реальності, який повернув гравців у всесвіт Half-Life.

Гра закінчилася черговим кліфгенгером, отримала визнання критиків і стала одним з найгучніших проєктів 2020-го. За цей рік розробники встигли забезпечити підтримку Майстерні Steam і випустити понад троє годин коментарів.

На честь цієї урочистості розробники знизили ціну гри до 419 грн (замість 699), а також не упустили можливості похвалитися успіхами свого останнього творіння: у Valve відзначили, що Half-Life: Alyx не тільки номінована на нагороди від D. I. C. E. і BAFTA, але і заслужила досить багато титулів:

GameSpot: гра року;

Destructoid: гра року на ПК;

The Game Awards: краща гра у віртуальній реальності;

Steam: гра року у віртуальній реальності;

VR Focus Awards: гра року;

2020 VR Awards: гра року.

Трейлер Half-Life: Alyx

Також автори акцентували особливу увагу на тому, що кількість модифікацій в Майстерні Steam обчислюється сотнями – від простих замін моделей до повноцінних кампаній. Всього їх понад 800, і з такої нагоди Valve попросила журналіста Крейга Пірсона, який працював в PCG, IGN, RPS і Facepunch, вибрати найкращі модифікації для VR-шутера. Він склав два списки з новими супротивниками, зброєю і стилями гри, а також свіжими рівнями та кампаніями.

А кілька днів тому минула восьма щорічна церемонія нагородження SXSW Gaming Awards. На ній Half-Life: Alyx очікувано перемогла в номінації "VR-гра року".

З нагоди церемонії керівник розробки Half-Life: Alyx Робін Уокер дав інтерв'ю порталу IGN в ході якого розповів, що компанія побоювалася реакції фанатів на кінцівку гри. Але в кінцевому підсумку реакція фанів на фінал HLA "надихнула" співробітників, і команда була задоволена тим, як фанати сприйняли кінцівку.

До речі, ми коротко переказали Half-Life: Alyx сюжет в окремій замітці.