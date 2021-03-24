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Valve в честь годовщины Half-Life: Alyx дарит самую большую скидку

24 марта 2021, 13:20

Alyx стала первой игрой в серии Half-Life, после более чем 12-летнего перерыва с момента выхода Half-Life 2: Episode Two в 2007 году.

Half-Life: Alyx
Год назад вышла Half-Life: Alyx / Valve

Вчера исполнился ровно год с момента выхода Half-Life: Alyx – заметный толчок продвижению жанра виртуальной реальности, вернувший игроков во вселенную Half-Life.

Игра закончилась очередным клиффхэнгером, получила признание критиков и стала одним из самых громких проектов 2020-го. За этот год разработчики успели обеспечить поддержку мастерской Steam и выпустить больше трёх часов комментариев.

В честь сего торжества разработчики снизили цену игры до 419 грн (вместо 699), а также не упустили возможности похвастаться успехами своего последнего творения: в Valve отметили, что Half-Life: Alyx не только номинирована на награды от D.I.C.E. и BAFTA, но и заслужила довольно много титулов:

  • GameSpot: игра года;
  • Destructoid: игра года на ПК;
  • The Game Awards: лучшая игра в виртуальной реальности;
  • Steam: игра года в виртуальной реальности;
  • VR Focus Awards: игра года;
  • 2020 VR Awards: игра года.

Трейлер Half-Life: Alyx

Также авторы акцентировали особое внимание на том, что количество модификаций в мастерской Steam исчисляется сотнями – от простых замен моделей до полноценных кампаний. Всего их более 800, и по такому случаю Valve попросила журналиста Крейга Пирсона, который работал в PCG, IGN, RPS и Facepunch, выбрать лучшие модификации для VR-шутера. Он составил два списка с новыми противниками, оружием и стилями игры, а также свежими уровнями и кампаниями.

А несколько дней назад прошла восьмая ежегодная церемония награждения SXSW Gaming Awards. На ней Half-Life: Alyx ожидаемо победила в номинации "VR-игра года".

По случаю церемонии руководитель разработки Half-Life: Alyx Робин Уокер дал интервью порталу IGN в ходе которого рассказал, что компания побаивалась реакции фанатов на концовку игры. Но в конечном итоге реакция фанов на финал HLA "воодушевила" сотрудников, и команда была довольна тем, как фанаты восприняли концовку.

К слову, мы кратко пересказали Half-Life: Alyx сюжет в отдельной заметке.

Valve Steam Half-Life Half-Life Alyx
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