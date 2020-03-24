Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx

Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

Half-Life – культовая серия шутеров, о третьей части которой долгое время мечтали многие игроки по всему миру. Вместо него вышло ответвление для виртуальной реальности Half-Life: Alyx, концовка которого содержит намек, что Half-Life 3 все-таки может когда-нибудь выйти. Учитывая, что Valve решила активно возвращаться к созданию игр, возможно, даже не нужно будет ждать еще 13 лет.

Осторожно, спойлеры!

В Half-Life: Alyx вы играете за Аликс, напарницу Гордона Фримена из Half-Life 2. События игры разворачиваются до второй части. Гордона нигде нет, а Аликс и ее отец Илай ищут способ борьбы с жуткими силами Альянса, которые установили на Земле свою диктатуру.

Цель Аликс – пробраться в особую крепость, в которой якобы скрывают мощнейшее оружие. Но в итоге выясняется, что на самом деле крепость служит в качестве тюрьмы, а скрывают в ней самого G-Man. Это один из важнейших персонажей серии Half-Life, который нанял Гордона Фримена для событий второй части.

G-Man видит в Аликс потенциал и хочет нанять ее для работы, взамен пообещав выполнить любое желание. Девушка сразу загадывает, чтобы Альянс покинул Землю. Но G-Man отказывается, так как это противоречит интересам его работодателей. Потому он предлагает исполнить другое желание, о котором девушка сама не догадывается.

И тут события переносятся к финалу Half-Life 2: Episode Two. В нем отца Аликс убивает монстр-пришелец Советник. Но G-Man позволяет девушке спасти Илая. Так события концовки Half-Life 2: Episode Two переписываются.

В самом финале Half-Life: Alyx мы видим мир уже глазами Гордона Фримена как раз после спасения Илая. Аликс нигде нет, а сам Илай проклинает G-Man и его "непредвиденные последствия". Он вручает Гордону фирменную монтировку и заявляет, что у них еще много работы.

Фанаты уже предполагают, что так нас подводят к событиям Half-Life 3. Она якобы будет посвящена спасению Аликс и окончательной конфронтации с G-Man.

Ранее мы делились несколькими Half-Life: Alyx видео.

Half-Life: Alyx – системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx – трейлер

Half-Life: Alyx – прохождение