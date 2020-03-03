Зомби и запредельный реализм в геймплейных видео новой части Half-Life

Кадр из Half-Life: Alyx / Valve

О новой части Half-Life фанаты по всему миру мечтали долгие годы. Потому когда Valve анонсировала Half-Life: Alyx, пускай и только для виртуальной реальности, игроки восприняли это с настоящим восторгом. И судя по новым геймплейным роликам, игра получится действительно крутой.

Видео поделилась сама Valve. В первом можно увидеть сражения с хэдкраб-зомби. Атмосфера во время битвы напоминает отличный хоррор. Также важный нюанс - Аликс, главная героиня игры, активно разговаривает и делится своими мыслями. Гордон Фримен из оригинальной Half-Life все время молчал.

Во втором видео Аликс сначала решает небольшую головоломку, чтобы открыть дверь, а затем сквозь руины попадает в крайне жуткое место. Графика и художественный дизайн в игре на высоте.

А в финальном видео демонстрируется ожесточенная перестрелка с вражескими силами. Возможности виртуальной реальности тут используются по полной. Аликс активно применяет укрытия, ищет припасы среди многочисленных ящиков и даже может открыть дверь автомобиля, чтобы спрятаться за ней и стрелять во врагов сквозь окно.

Также своим видео поделилось издание IGN. В нем показаны локации из предыдущих роликов, зато наглядно видно, как VR повышает вариативность происходящего.

Half-Life: Alyx дата выхода - 23 марта 2020 года. Игра выйдет эксклюзивно для VR-шлемов, без них никак сыграть не выйдет. События развернутся до сюжета Half-Life 2 и расскажут о напарнице Гордона по имени Аликс, которая ведет повстанческую войну с инопланетными силами Альянса.

О Half-Life 3 мы все еще ничего не знаем.

Half-Life: Alyx - системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx - трейлер