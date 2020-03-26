Изначально в Half-Life: Alyx должен был появиться культовый символ Half-Life

Арт Half-Life / Valve

Одним из главных символов серии Half-Life считается монтировка, которой главный герой Гордон Фримен орудовал во всех частях. Но вот в Half-Life: Alyx этого оружия нет. И на это есть сразу несколько причин.

Один из сотрудников Valve Робин Уокер рассказал, почему же VR-ответвление Half-Life осталось без лома в качестве оружия. В Валв на самом деле изначально добавили его в игру и экспериментировали с ним. Были даже некоторые головоломки, связанные с ним. К примеру, нужно было сквозь прутья решетки притянуть к себе важный предмет.

Проблема в том, что через виртуальную реальность нельзя передать вес предметов. Из-за этого многие игроки попросту забывали про монтировку в руках. Разработчики пытались отключить ее физику, когда оружие было вне поля зрения, и подключать постоянную вибрацию для руки с монтировкой. Но игрокам это особо не помогло. Да и боевая система Half-Life: Alyx под ближний бой никак не заточена.

Но самое главное, что некоторые тестеры после прохождения сегментов с монтировкой считали, будто они играют за Гордона Фримена, а не за его напарницу Аликс. В Valve не хотели такого результата, потому от монтировки в итоге отказались окончательно.

Half-Life: Alyx дата выхода – 23 марта 2020 года. Игра вышла только на PC и стала эксклюзивом для шлемов виртуальной реальности. А концовка игры подводит к возможным событиям Half-Life 3. Мы кратко пересказали Half-Life: Alyx сюжет в отдельной заметке.

Half-Life: Alyx – системные требования

Минимальные

ОС: Windows 10

Процессор: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM

Half-Life: Alyx – трейлер

Half-Life: Alyx – прохождение