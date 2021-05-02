"Відьмак + Готика": творці SpellMaster: The Saga показали нові кадри з гри

Останні новини про гру SpellMaster: The Saga / SpellBook Creations

Московська студія SpellBook Creations опублікувала нові скріншоти своєї олдскульної одиночної рольової гри у відкритому світі SpellMaster: The Saga.

Гра вийде в цьому році, але вже зараз її можна додати в вішліст Steam. Всі охочиі можуть також ознайомитися з демонстраційною версією проєкту, яка дасть повноцінне уявлення про геймплей і про те, що буде з себе представляти фінальний продукт.

Дії SpellMaster: The Saga розгорнуться в масштабному фентезійному всесвіту, яке таїть в собі безліч невідкритих таємниць, небезпечних монстрів і магічних артефактів. Гравці візьмуть на себе роль початківця чарівника, який шукає спосіб зупинити світову катастрофу, яка насувається. У багатому відкритому світі ви зможете вдосконалювати свої магічні здібності і розгадувати таємниці цього світу, а у вільний час управляти власною магічною академією.

З інших особливостей гри:

Відкритий і різноманітний світ, населений неймовірними істотами і персонажами, що живуть за власним розпорядком;

Безліч комбінацій магічних заклинань - для різного стилю гри;

Реалістична зміна дня і ночі, що впливає на ігровий процес;

Нелінійне проходження: рішення гравця відбиваються на світі гри.

Тим часом наші земляки зі студії Mauris загорілися ідеєю оживити піратську тематику, показавши свій дебютний проєкт під назвою Corsairs Legacy. За словами розробників, ще до початку виробництва вони розібрали всі ключові проблеми попередніх спроб зробити свіжих "Корсарів" (як четвертих від "Акелли", так і "Чорну мітку" від Black Sun).

Через масштаби проєкту було вирішено розділити його на три частини (суша, море і відкритий світ), які будуть виходити поступово раз на рік. Першу частину планується випустити вже в цьому році, і за словами розробників вона "візьме найкраще з RPG-режиму "корсарів" і дозволить гравцеві пограти на сучасному движку, з сучасною графікою, з оновленими актуальними механіками". У 2022-му розробники обіцяють додати Вітрильні бої, а до 2023-го закінчити з відкритим світом.