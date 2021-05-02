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"Ведьмак + Готика": авторы SpellMaster: The Saga показали красоты игры

2 мая 2021, 17:44

Игра выйдет в этом году, но уже сейчас её можно добавить в вишлист Steam.

Последние новости об игре SpellMaster: The Saga / SpellBook Creations

Московская студия SpellBook Creations опубликовала новые скриншоты своей олдскульной одиночной ролевой игры в открытом мире SpellMaster: The Saga.

Игра выйдет в этом году, но уже сейчас её можно добавить в вишлист Steam. Все желающие могут также ознакомиться с демонстрационной версией проекта, которая даст полноценное представление о геймплее и о том, что будет из себя представлять финальный продукт.

Действия SpellMaster: The Saga развернутся в масштабной фэнтезийной вселенной, которая таит в себе множество неоткрытых тайн, опасных монстров и магических артефактов. Игроки возьмут на себя роль начинающего чародея, который ищет способ остановить надвигающуюся мировую катастрофу. В богатом открытом мире вы сможете совершенствовать свои магические способности и разгадывать тайны этого мира, а в свободное время управлять собственной магической академией.

Из других особенностей игры:

  • Открытый и разнообразный мир, населенный невероятными существами и персонажами, живущими по собственному распорядку;
  • Множество комбинаций магических заклинаний - для разного стиля игры;
  • Реалистичная смена дня и ночи, влияющая на игровой процесс;
  • Нелинейное прохождение: решения игрока отражаются на мире игры.
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations
  • Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga
    Свежие скриншоты SpellMaster: The Saga SpellBook Creations

Тем временем наши соотечественники из студии Mauris загорелись идеей оживить пиратскую тематику, представив свой дебютный проект под названием Corsairs Legacy. Как заявили разработчики, ещё до начала производства они разобрали все ключевые проблемы предыдущих попыток сделать свежих "Корсаров" (как четвёртых от "Акеллы", так и "Чёрную метку" от Black Sun).

Из-за масштабов проекта было решено разделить его на три части (суша, море и открытый мир), которые будут выходить постепенно раз в год. Первую часть планируется выпустить уже в этом году, и по словам разработчиков она "возьмёт лучшее из RPG-режима "Корсаров" и позволит игроку поиграть на современном движке, с современной графикой, с обновлёнными актуальными механиками". В 2022-м разработчики обещают добавить парусные бои, а к 2023-му закончить с открытым миром.

Корсар
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