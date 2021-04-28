Украинские разработчики решили сделать своих "Корсаров" (видео)

Анонсирована игра Corsairs Legacy от украинских разработчиков / Mauris

Любителей рома, карибских островов и пиратской романтики в 2021 году ждет релиз приключенческой игры Corsairs Legacy. Ее разрабатывает отечественная студия Mauris с целью оживить пиратскую тематику.

Как заявили разработчики, ещё до начала производства они разобрали все ключевые проблемы предыдущих попыток сделать свежих "Корсаров" (как четвёртых от "Акеллы", так и "Чёрную метку" от Black Sun).

Из-за масштабов проекта было решено разделить его на три части (суша, море и открытый мир), которые будут выходить постепенно раз в год. Первую часть планируется выпустить уже в этом году, и по словам разработчиков она "возьмёт лучшее из RPG-режима "Корсаров" и позволит игроку поиграть на современном движке, с современной графикой, с обновлёнными актуальными механиками".

В 2022-м разработчики обещают добавить парусные бои, а к 2023-му закончить с открытым миром. После полноценного релиза в 2023 году студия планирует и дальше поддерживать проект, основываясь на критике и пожеланиях игроков. Сюжет игры расскажет о Джеке Рэкхем, который не планировал становиться пиратом, но попал в переплет событий, которые обещают навсегда изменить его жизнь.

Corsairs Legacy уже находится на этапе рабочей "альфы" и даже обзавелась страничкой в онлайн-магазине Steam. В скором времени студия Mauris планирует провести небольшую конференцию с журналистами и фанатами "Корсаров".

Трейлер Наследие Корсаров

Ранее на этой неделе в Интернет слили финальный билд отменённой игры про "Капитана Блада" от авторов "Корсаров", которая разрабатывалась с 2003 года и попала в производственный ад, после чего была окончательно отменена.

Пока что неизвестно, откуда взялся утраченный навсегда билд и из одного ли источника происходят оба "слива". Вероятно, продолжение истории "Капитана Блада" мы ещё услышим со временем. А пока что можно познакомиться с "несуществующей" игрой по следующей ссылке.