В Сети появился финальный билд отменённой игры про "Капитана Блада"

В Интернет слили билд экшена про Капитана Блада / 1С

Один из пользователей Old-Games опубликовал ссылку на финальный билд отменённой игры "Приключения Капитана Блада" – тот самый, который так и не смогли выпустить, а затем якобы потеряли из-за системного администратора.

Ранее в Сети появилось прохождение первых уровней, а также рецензия от DTF. По словам автора текста, даже несмотря на устаревшие механики, технически проект действительно выглядит как готовый продукт – даже сейчас он без проблем запускается в высоком разрешении с геймпадом.

Для тех кто не знаком с историей об игре. "Приключения капитана Блада" – это полностью законченная в 2010 году игра, но так и не вышедшая по каким-то причинам. По слухам, дело в конфликте между российским ("1С") и европейским (Playlogic) издателем за торговую марку. По задумке, игра должна была стать духовным наследником серии игр о пиратах "Корсары", но с уклоном в сторону кинематографичности: с живым морем, киношными схватками и книгами Рафаэля Сабатини в качестве сюжетной основы.

Пока что неизвестно, откуда взялся утраченный навсегда билд и из одного ли источника происходят оба "слива". Вероятно, продолжение истории "Капитана Блада" мы ещё услышим со временем. А пока что можно познакомиться с "несуществующей" игрой по следующей ссылке.

Приключения капитана Блада - прохождение

Ранее мы собрали большой материал об Atomic Heart – гибрид action/RPG с элементами шутера, который представляет собой что-то среднее между сталкеровской свободой и коридорными уровнями из Метро.

Игра создаётся для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Релиз ожидается в текущем году.