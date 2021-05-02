Всі охочі вже можуть оцінити очікуваний хорор Resident Evil: Village

Демо-версія Resident Evil: Village доступна на всіх платформах / Capcom

Демонстраційна версія очікуваного хорора Resident Evil Village тепер повинна бути доступна на PlayStation, Xbox і PC. Повноцінний реліз восьмої частини хорора відбудеться вже 7 травня на консолях і ПК.

Геймерам відведено всього годину на знайомство з декількома локаціями швидкого релізу – гравці можуть вибрати між селом і замком Димитреску. Сама демоверсія буде доступна до 10 травня 03:00 за Києвом – ще три дні після офіційного релізу гри.

Завантажити демо Resident Evil: Village:

Судячи з відгуків гравців, технічно гра Capcom працює практично бездоганно. RE: Village цілком собі виглядає як гра наступного покоління, якщо врахувати, що на PS5 вона цілиться в 4K 60. Деякі інтер'єри тут настільки реалістичні, що схожі на заготовлені задники. Також окремої уваги заслуговують миттєві завантаження між меню і геймплеєм, що в найближчому часі, за запевненням розробників, має стати золотим стандартом нових ігрових консолей.

Нагадаємо, що події "вісімки" розгортаються через кілька років після фіналу сьомої частини. Ітан і Мія зустрічаються з Крісом Редфілдом, чиї дії призводять до того, що Ітан опиняється в загадковому і засніженому селі. Пітер Фабіано, нинішній продюсер франшизи Resident Evil, пообіцяв що даній грі буде чим здивувати своїх шанувальників і не тільки – оскільки вона увібрала в себе всі кращі елементи попередніх частин, а атмосфера в ній буде більш напруженою ніж у всіх інших представниках серії.

Resident Evil: Village можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. В PS Store гра коштуватиме 1 999 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1999 гривень;

В магазині Steam - 1299 гривень.

Трейлер Resident Evil: Village

Крім того, влітку всі володарі Resident Evil Village отримають Resident Evil Re:Verse – мультиплеєрний проєкт за мотивами Resident Evil. А якщо ви хочете ознайомитися з передісторією восьмої частини, недавно Capcom опублікувала відповідний ролик.