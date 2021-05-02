Всем желающим стала доступна бесплатная демо-версия Resident Evil: Village

Демо-версия Resident Evil: Village доступна на всех платформах. / Capcom

Демонстрационная версия ожидаемого хоррора Resident Evil Village теперь должна быть доступна на PlayStation, Xbox и PC. Полноценный релиз восьмой части хоррора состоится уже 7 мая на консолях и ПК.

Геймерам отведен всего час на знакомство с несколькими локациями скорого релиза – игроки могут выбрать между деревней и замком Димитреску. Сама демо-версия будет доступна до 10 мая 03:00 по Киеву – еще три дня после официального релиза игры.

Загрузить демо Resident Evil: Village:

Судя по отзывам поигравших, технически игра Capcom работает практически безупречно. RE: Village вполне себе выглядит как игра следующего поколения, если учесть, что на PS5 она целится в 4K 60. Некоторые интерьеры тут настолько реалистичны, что похожи на заготовленные задники. Также отдельного внимание заслуживают мгновенные загрузки между меню и геймплеем, что в ближайшем времени, по уверению разработчиков, должно стать золотым стандартом новых игровых консолей.

Напомним, что события "восьмёрки" разворачиваются спустя несколько лет после финала седьмой части. Итан и Мия встречаются с Крисом Редфилдом, чьи действия приводят к тому, что Итан оказывается в загадочной и заснеженной деревне. Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Трейлер Resident Evil: Village

Кроме того, летом все обладатели Resident Evil Village получат Resident Evil Re:Verse – мультиплеерный проект по вселенной Resident Evil. А если вы хотите ознакомиться с предысторией восьмой части, недавно Capcom опубликовала соответствующий ролик.