Знакомимся с Re:Verse – многообещающим мультиплеерным проектом по вселенной Resident Evil

28-го числа на консолях актуального поколения стартовал закрытый бета-тест Re:Verse – нового мультиплеерного проекта по вселенной Resident Evil. В интернете начинают появляться первые отзывы и впечатления поигравших, о которых и пойдет речь в данной заметке.

Напомним, что игру анонсировали на прошедшем чуть меньше недели назад Resident Evil Showcase, но под буйным потоком впечатлений от информации о "гвозде программы" – Resident Evil: Village – мультиплеерный проект слегка пожурили за визуальный стиль, да и забыли. И, как оказалось, зря.

Обычно с мультиплеером во вселенной Resident Evil прямо говоря не задаётся. Наверняка мало кто сейчас вспомнит о Resident Evil: Resistance – мультиплеерном проекте, который прилагался к ремейку третьего резидента. А ведь с момента его выхода не прошло и года. Однако, Capcom надо отдать должное – они отказались от идеи реанимировать провальный проект, которому выжить было не суждено, и вместо этого создали другой. Поэтому в Re:Verse они убрали ассиметричный мультиплей по типу хитового Dead by Daylight, на базе которого был построен игровой процесс в Resistance и сделали ставку на привычный и знакомый deathmatch.

По задумке разработчиков, игрокам будет доступен ряд карт, представляющих собой знакомые локации из разных частей линейки Resident Evil – для ЗБТ, на данный момент, доступна только одна такая локация – центральная часть полицейского участка из ремейка RE 2. На эту карту спявнятся шестеро игроков и начинают сражение "каждый сам за себя", набивая фраги и мечтая победить. На выбор игроку даётся ряд знакомых героев из разных частей линейки Resident Evil, причём, в катке, они необязательно должны быть разными. Для ЗБТ доступно шесть персонажей (в сеттинге игры они называются "выжившими") – Джилл Валентайн, Крис и Клэр Рэдфилды, Леон Скотт Кеннеди, роковая Адда Вонг, а также оперативник "Амбреллы" ХАНК.

Каждый герой имеет по три перка – один из которых пассивный и два активных, а также два вида оружия на старте – которое у всех персонажей отличается, (однако это быстро исправляется путём лутинга). Но это ещё не всё. У каждого выжившего есть, по сути, вторая жизнь – после смерти персонаж превращается в монстра (которые в сеттинге игры называются "биооружием") для ЗБТ, на данный момент, доступно пять их разновидностей: Плесневик-Толстяк, Охотник γ, Джек Бейкер, Немезис и Супер-Тиран. То, в кого выживший превратится после смерти, зависит от количества собранных капсул с Т-вирусом, которые разбросаны по карте. Биооружия мощнее выживших, однако они имеют иссекаемый срок жизни.

Собственно, как это всё выглядит – нагляднее будет посмотреть на примере реального геймплея за разных персонажей.

Геймплей Re:Verse

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.