Слідом за LG "помер" ще один популярний бренд смартфонів

Бренд Vsmart закривається / Reuters

У квітні компанія LG Electronics оголосила про закриття збиткового мобільного бізнесу. Тепер ринок залишає ще один бренд – в'єтнамський VinSmart (моделі Vsmart).

Компанія вирішила зосередити ресурси на більш перспективних з її точки зору напрямках – розумних автомобілях, будинках і містах. "Виробництво смартфонів або розумних телевізорів більше не приносить проривів і не створює унікальних цінностей для користувачів...", – заявив віцепрезидент Vingroup.

Рішення вкрай несподіване – бренд був досить популярний на батьківщині, а під час епідемії Vsmart навіть витіснив Xiaomi з ТОП-5 найпродаваніших смартфонів у світі, не в останню чергу завдяки бюджетним цінникам. Крім того, Vsmart вдалося вийти на ринок США.

Бренд VinSmart з'явився у 2018 році. З моменту свого створення компанія VinSmart вивела на ринок більше ніж 15 моделей смартфонів, включаючи ультрабюджетник Vsmart Bee, а також Vsmart Joy 2+ і Vsmart Live, які пропонувалися в Україні за дуже низькими цінами.

Раніше інший виробник смартфонів Samsung відправив на пенсію легендарну лінійку смартфонів Galaxy Note. Це рішення частково було прийнято через падіння попиту на преміальні пристрої під час пандемії COVID-19. До того ж з кожним роком відмінностей між Galaxy Note і Galaxy S стає все менше, і, як результат, потреба у двох схожих лінійках випаровується.

Нагадаємо, що перший смартфон Galaxy Note побачив світ замалим не 10 років тому. Він, з одного боку, породив моду на фаблети (смартфони з величезними екранами), а з іншого – запропонував революційні можливості роботи зі стилусом, які за минулі покоління не повторив жоден інший виробник смартфонів.