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Вслед за LG "умер" ещё один популярный бренд смартфонов

10 мая 2021, 18:12
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Рынок смартфонов покидает еще один бренд – вьетнамский VinSmart (модели Vsmart).

Vsmart
Бренд Vsmart закрывается / Reuters

В апреле компания LG Electronics объявила о закрытии убыточного мобильного бизнеса. Теперь рынок покидает ещё один бренд – вьетнамский VinSmart (модели Vsmart).

Компания решила сосредоточить ресурсы на более перспективных с её точки зрения направлениях – умных автомобилях, домах и городах. "Производство смартфонов или умных телевизоров больше не приносит прорывов и не создаёт уникальных ценностей для пользователей...", – заявил вице-президент Vingroup.

Решение крайне неожиданное – бренд был довольно популярен на родине, а во время эпидемии Vsmart даже вытеснил Xiaomi из ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в мире, не в последнюю очередь благодаря бюджетным ценниками. Кроме того, Vsmart удалось выйти на рынок США.

Бренд VinSmart появился в 2018 году. С момента своего создания компания VinSmart вывела на рынок более 15 моделей смартфонов, включая ультрабюджетник Vsmart Bee, а также Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live, которые предлагались в Украине по очень низким ценам.

Ранее другой производитель смартфонов Samsung отправил на пенсию легендарную линейку смартфонов Galaxy Note. Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, и, как результат, потребность в двух похожих линейках улетучивается.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.

смартфоны Samsung
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