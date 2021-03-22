Мобильный бизнес LG всё – компания сворачивает производство смартфонов

LG не планирует выпускать новые смартфоны / Bloomberg

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на южнокорейское издание DongA Ilbo, компания LG Electronics планирует полностью отказаться от убыточного мобильного бизнеса. Соответствующее объявление компания может сделать уже в следующем месяце.

В январе генеральный директор Квон Бонг-Сок в письме сотрудникам сослался на жесткую конкуренцию и заявил о намерениях продать, закрыть или сократить мобильное подразделение.

Среди возможных покупателей инсайдеры называли немецкую Volkswagen AG и вьетнамскую Vingroup JSC, однако, судя по всему, из этого ничего не вышло. Теперь компания приняла решение избавиться от бизнеса, который за последние пять лет принес убытков на 4.5 млрд долларов, и сосредоточиться на более прибыльных направлениях – производстве дисплеев, телевизоров и бытовой техники.

По мнению руководства компании, ликвидация мобильного направления – лучший выход. На данный момент LG не входит даже в десятку самых популярных производителей смартфонов в мире.

К слову, у компании остается еще невыпущенный смартфон Rollable с выдвижным дисплеем, который был анонсирован на выставке CES 2021, но увидит ли он свет, теперь непонятно.

Ранее другой производитель смартфонов Samsung отправил на пенсию легендарную линейку смартфонов Galaxy Note. Это решение отчасти было принято из-за падения спроса на премиальные устройства во время пандемии COVID-19. Вдобавок с каждым годом отличий между Galaxy Note и Galaxy S становится все меньше, и, как результат, потребность в двух похожих линейках улетучивается.

Напомним, что первый смартфон Galaxy Note увидел свет без малого 10 лет назад. Он, с одной стороны, породил моду на фаблеты (смартфоны с огромными экранами), а с другой – предложил революционные возможности работы со стилусом, которые за прошедшие поколение не повторил ни один другой производитель смартфонов.