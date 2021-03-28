Зустрічайте Haunted Space – шутер на космічних кораблях в космосі

Анонсовано Sci-fi симулятор Haunted Space / Steam

Видавництво Merge Games і студія Italian Games Factory презентували Haunted Space – науково-фантастичний симулятор з елементами хорору. Гру анонсували в ході презентації Future Games Show, організованої порталом GamesRadar.

Розробники своєю чергою обіцяють захопливий сюжет з безліччю пригод і космічними битвами.

За синопсисом, людство почало освоювати космос, і в галактиці Нетеран була знайдена нова матерія, яка є потужним джерелом енергії. Поки люди прилітають на фабрику з її видобутку, вони виявляють, що вони там не одні. У ролі рейдера гравцям належить борознити далекі космічні простори, створювати предмети, модифікувати корабель і намагатися вижити, відкриваючи таємниці галактики Нетеран, де мешкає стародавня цивілізація.

У Haunted Space використовується система другого пілота, завдяки якій гравці зможуть вибрати рівень контролю судном – від аркади до повноцінної симуляції. Крім того, проєкт підтримує функцію відстеження положення очей. Haunted Space створюється для ПК та ігрових консолей поточного покоління (PlayStation 5, Xbox Series X і Series S).

Точна дата виходу поки не повідомляється, але на сторінці в Steam говориться "скоро"

Трейлер Haunted Space

Раніше ми розповідали про не менш цікавий проєкт Century: Age of Ashes – це безплатний онлайн шутер з битвами верхи на драконах. Екшен вийде в ранньому доступі у квітні 2021 року, а поки розробники запрошують всіх гравців протестувати їх творіння.