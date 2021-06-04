Вся лінійка смартфонів iPhone 13 показана на якісних рендерах

Якісні рендери iPhone 13 / Reuters

Попри те, що до виходу смартфонів лінійки iPhone 13 залишається близько 3-4 місяців, у Всесвітній павутині регулярно з'являються всі нові подробиці і зображення новинок.

Незадовго до конференції WWDC 2021 у соцмережі Weibo з'явилася серія реалістичних рендерів відразу чотирьох версій майбутнього флагмана. Зображення створені на основі всіх наявних на сьогодні витоків.

Як вже неодноразово говорилося, Apple готує чотири смартфони: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. Корпуси всіх версій отримають плоскі бічні грані, а розташування об'єктивів тильного модуля практично не зміниться. Головною відмінністю новинок від попередників стане більш просунутий набір сенсорів камер.

Найпомітнішою зміною в дизайні iPhone 13 буде зменшений по ширині розмір вирізу для Селфі-датчика і системи розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, нові Айфони отримають підтримку Always-On Display (завжди включений екран) з зображенням корисної інформації на заблокованому екрані.

В іншому нова версія смартфонів лінійки iPhone навряд чи буде відрізнятися від попередньої. У неї буде такий же металевий корпус з плоскими гранями, знизу як і раніше розташовуються роз'єм Lightning і прорізи для динаміка, а логотип розміщений по центру спинки. Можливо, з'явиться нове покриття задньої панелі, яке розв'яже проблему забруднення жирними розводами і відбитками пальців.

З чуток, TSMC вже почала випуск процесорів A15 для iPhone 13, а прем'єра новинок на цей раз відбудеться в традиційні терміни – у вересні.

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