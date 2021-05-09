Новий геймплейний трейлер гри Shadow Warrior 3 з'явився в мережі

Shadow Warrior 3 - новий геймплей / Flying Wild Hog

Видавництво Devolver Digital продовжує активно ділитися свіжими подробицями м'ясного екшену Shadow Warrior 3, на цей раз показавши чергову локацію гри – "Ця чортова дамба" (That Damn Dam)

На ній головний герой бореться з декількома видами ворогів, включаючи раніше неанонсованого літуна (The Floater) – він переміщається по повітрю і стріляє снарядами, які вибухають при падінні.

Дія Shadow Warrior 3 розгортається після подій другої частини, а гравцям знову відведена роль Ло Ванга, якому в черговий раз належить запобігти кінцю світу, попутно зачищаючи всіх і вся на своєму шляху. Геймплейно третя частина, окрім очевидних асоціацій, походить на Bulletstorm, у якого відключили абсолютно всі гальма.

Раніше видавець повідомив про участь в E3 2021. Ймовірно, в рамках виставки з нами поділяться новими деталями проєкту і оголосять точну дату виходу, адже реліз динамічного шутера як і раніше запланований на поточний рік для ПК, PS4 і Xbox One.

Геймплей Shadow Warrior 3

Тим часом в онлайн-магазині PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.