Вышел новый геймплейный отрывок мясного экшена Shadow Warrior 3

Shadow Warrior 3 - новый геймплей / Flying Wild Hog

Издательство Devolver Digital продолжает активно делиться свежими подробностями мясного экшена Shadow Warrior 3, на этот раз показав очередную локацию игры – "Эта чёртова дамба" (That Damn Dam)

На ней главный герой сражается с несколькими видами врагов, включая прежде неанонсированного Летуна (The Floater) – он шустро перемещается по воздуху и стреляет снарядами, которые взрываются при падении.

Действие Shadow Warrior 3 разворачивается после событий второй части, а игрокам вновь отведена роль Ло Ванга, которому в очередной раз предстоит предотвратить конец света, попутно зачищая всех и вся на своем пути. Геймплейно третья часть, помимо очевидных ассоциаций, на удивление походит на Bulletstorm, у которого отключили совершенно все тормоза.

Ранее издатель сообщил об участии в E3 2021. Вероятно, в рамках выставки с нами поделятся новыми деталями проекта и объявят точную дату выхода, ведь релиз динамичного шутера по-прежнему запланирован на текущий год для ПК, PS4 и Xbox One.

Геймплей Shadow Warrior 3

Тем временем в онлайн-магазине PS Store продолжается бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.