Стали известны подробности о следующей части криминальной серии Mafia

Mafia 4 - что известно / Hangar 13

Пользователь Reddit под псевдонимом BIGgunSMALLone со ссылкой на три источника – двух бывших сотрудников Hangar 13 и знакомого в рейтинговом агентстве ESRB – поделился имеющейся у него информацией о следующей части криминальной серии Mafia.

По неподтверждённой информации, действия проекта разворачиваются в двух городах – Сент-Фортуне (Лас-Вегас) и Лост-Хэвене и в двух временных линиях. Сравнения с фильмами Мартина Скорсезе тоже никуда не делись.

В игре будет два главных героя. Первый – продажный полицейский Хейн из Сент-Фортуны, который в начале игры оказывается вовлечен в мошенничество, связанное с азартными играми. У игрока есть выбор, какой дорогой пойдёт персонаж: Либо он расправляется с мафией, либо присоединяется к ней.

Второй – судья из Лост-Хэвена. Миссии за этого персонажа будут представлять собой судебные процессы над бандитами, при этом будет затронут временной период от 40-х до 80-х годов. Правда это или нет, покажет время, но информация по поводу Мафии 4 уже давно бороздит по Интернету. Скорее всего, официальный анонс состоится на предстоящей Е3, которая пройдёт в июне.

Напомним, что последняя на сегодняшний день номерная часть Мафии вышла в октябре 2016 года на PC, PS4 и Xbox One. Игра собрала смешанную прессу (от 62 до 68 баллов на Metacritic в зависимости от платформы), но установила рекорд по скорости продаж для 2K Games – 4,5 млн копий за неделю.

В августе 2020-го студия Hangar 13 выпустила полноценный ремейк первой части Mafia: City of Lost Heavens, в которой игроков ждет знакомая история, воссозданная с нуля на движке третьей части. Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Ранее стало известно, что издательство Electronic Arts решило отложить новую часть серии Need for Speed до 2022 года. К тому времени новый NFS будет находиться в разработке уже на протяжении трех лет.