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Стали известны новые подробности о следующей части BioShock

14 апреля 2021, 20:00

В BioShock 4 игроков впервые в серии ждёт открытый мир, а также система прогресса игрока и экономика.

Bioshock
В Bioshock 4 будет открытый мир / Cloud Chamber

Студия Cloud Chamber, ответственная за разработку следующей части Bioshock, опубликовала несколько вакансий, из описания которых можно узнать новые детали о грядущей игре в популярной франшизе.

В данный момент компания нанимает программистов, дизайнеров и сценаристов, старший из которых должен уметь "создавать впечатляющие истории с персонажами в открытом мире", а также принимать участие в работе над основными и побочными заданиями.

Помимо этого, Cloud Chamber хотят реализовать систему городской толпы с племенной экологией, имеющей разную степень враждебности искусственного интеллекта. Отдельно в вакансии упомянута система прогресса игрока и экономика, что говорит в пользу того, что BioShock 4 будет существенно отличаться от предыдущих частей серии.

Напомним, что 2K Games анонсировала следующую BioShock в декабре 2019 года, однако производство игры стартовала еще в 2018-м. Даже примерная дата выхода игры неизвестна. Как ранее сообщалось, творческий директор серии Кен Левин в проект не вовлечен.

Серия игр BioShock оставила большой след в игровой индустрии. 3 игры, потрясающее дополнение, ремастеры первых двух частей, а также несостоявшаяся экранизация. Последняя часть серии – BioShock Infinite – вышла в марте 2013 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360, собрав высочайшие оценки прессы и звание одной из лучших игр в истории.

Трейлер BioShock Infinite

Ранее украинские разработчики из Frogwares представили первый полноценный геймплейный трейлер игры Sherlock Holmes: Chapter One, которая расскажет историю становления культового детектива.

Самому известному детективу в истории вновь предстоит расследовать сложное и хитросплетенное дело, вот только на этот раз сугубо личное, ведь при загадочных обстоятельствах погибла его мать. Да и Шерлоку всего 21 год, это еще не тот прославленный сыщик из предыдущих игр студии. Релиз игры обещают до конца этого года, но точной даты пока не называют.

BioShock
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